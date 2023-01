Magiczne chwile u Karoliny Małysz. Córka Adama Małysza wszystko dokładnie opisała

Karolina Małysz od jakiegoś czasu spełnia się w roli żony. Wraz z ukochanym dzielą niezwykłą pasję - podróżowanie. Młoda para zwiedziła już razem kawał świata, zaczynając od Meksyku, na Chorwacji kończąc. Zamiłowanie do zagranicznych (i nie tylko) wojaży córka Adama Małysza postanowiła przekuć na swój sukces. Już od ładnych kilku miesięcy na Instagramie istnieje konto, na którym młoda kobieta dzieli się swoimi przeżyciami oraz radami związanymi z konkretnymi miejscami. Tym razem zrobiło się naprawdę magicznie, a sam wpis na portalu społecznościowym bardzo szybko zdobył popularność wśród odbiorców.

Kolejna podróżnicza rada Karoliny Małysz

Już w przeszłości Karolina Małysz służyła swoim obserwującym dobrymi radami, związanymi z podróżami. Na swoim profilu "Czyżby podróż" zaprezentowała m.in. szereg przydatnych aplikacji na telefony komórkowe. Tym razem było jeszcze bardziej praktycznie. Wielu Europejczyków marzy, by odwiedzić wyjątkowy jarmark Bożonarodzeniowy w Wiedniu. Jest to wydarzenie światowej sławy, a Karolina Małysz mogła podzielić się własnymi obserwacjami z tego miejsca. Na Instagramie pojawił się filmik złożony ze zdjęć ze stolicy Austrii oraz szczegółowy opis wydarzenia.

Magiczne chwile u Karoliny Małysz

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że samo doświadczenie jarmarku było wyjątkowe. Wszystko wygląda jak z bajki, wręcz magicznie! "Jarmark Bożonarodzeniowy to największa atrakcja zimowego okresu. Wiedeński jarmark należy do jednych z najpiękniejszych w całej Europie. Wydarzenie potrwa do 4 stycznia 2023 r. Tradycja jarmarków powstała w XIII wieku w stolicy Austrii. Były one wtedy nazywane Christkindlmarkt. Chociaż już w średniowiecznych Niemczech odbywały się podobne wydarzenia" - napisała na portalu społecznościowym córka legendarnego polskiego skoczka narciarskiego.