Mariusz Czerkawski wywijał jak na lodzie w środku nocy z dwiema kobietami. Bolesna wywrotka po dzikich pląsach [ZDJĘCIA]

Tak się bawić to trzeba umieć! Mariusz Czerkawski przez lata szalał na lodowiskach najlepszej ligi hokeja na świecie. Teraz korzysta z uroków życia na sportowej emeryturze. Ostatnio fotoreporterzy przyłapali go w warszawskiej knajpie Piano Bar w Fabryce Norblina. W towarzystwie koleżanek nieźle szalał na parkiecie. Dzikie pląsy zakończyły się, niestety, dość boleśnie. Czerkawski wywinął orła niczym początkujący łyżwiarze na lodowisku. Na szczęście szybko się ogarnął i mógł wrócić do zabawy!

Zobacz zdjęcia, jak Mariusz Czerkawski bawił się w Fabryce Norblina w galerii poniżej.

Kim jest Mariusz Czerkawski?

Mariusz Czerkawski to najpopularniejszy polski hokeista, który grał w lidze NHL. 51-latek grał w takich zespołach jak Boston Bruins, Edmonton Oilers czy New York Islanders. Co więcej, udało mu się zagrać w Meczu Gwiazd NHL.

Jako reprezentant Polski pojechał na Igrzyska Olimpijskie w Albertville. Łącznie w narodowych barwach zaliczył 42 występy, w których zdobył 23 bramki i zanotował 21 asyst. W 2008 roku został odznaczony Superchampionem w Plebiscycie Przeglądu Sportowego.