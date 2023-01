Mariusz Czerkawski zabrał głos po nocnej imprezie w Warszawie. Przyjechał do stolicy po wyjątkowym treningu

Wstrząsające wyznanie skoczka! Dłużej tak już nie może, to koniec. Musiał zakończyć karierę natychmiast

Mariusz Czerkawski pozostaje niedoścignionym wzorem dla polskich hokeistów. To on jako pierwszy Polak w historii wystąpił w meczu gwiazd NHL. W najlepszej lidze świata rozegrał aż 12 sezonów, w których zdobył 223 bramki. Przez lata stanowił o sile reprezentacji Polski, m.in. podczas igrzysk olimpijskich w Albertville. Po wspaniałej karierze 50-latek może czerpać pełnymi garściami ze sportowej emerytury. W dalszym ciągu jest obecny w polskim hokeju, jednak ma też więcej czasu dla siebie i najbliższych. Dzięki temu mógł połączyć w sobotę pasję z zabawą.

Mariusz Czerkawski zabrał głos po nocnej imprezie w Warszawie

Starsi kibice doskonale pamiętają, jak Czerkawski tańczył z rywalami na lodowiskach NHL, jednak w ostatni weekend były hokeista udowodnił, że wywijać umie też na parkiecie. Został przyłapany późnym wieczorem w jednej z warszawskich knajp, gdzie świetnie bawił się w towarzystwie kilku koleżanek. Zabawa była na tyle dobra, że w pewnym momencie 50-latek wywinął nawet orła! Wywołało to mnóstwo śmiechu, ale obyło się bez szkód i tańce mogły trwać dalej. Czerkawski tanecznym krokiem przywitał niedzielę, choć jeszcze w sobotnie popołudnie brał udział w wyjątkowym treningu hokeja.

- Do Warszawy przyjechałem po tym, jak byłem na treningu z dziećmi na lodowisku w Mysłowicach - zdradził były hokeista w rozmowie z "Super Expressem". - To było zwykłe spotkanie grupy znajomych. Moi przyjaciele zorganizowali kolację, po której uznaliśmy, że chcemy jeszcze potańczyć i w grupie udaliśmy się do knajpy - dodał, zapytany o późniejszą imprezę. W galerii poniżej możesz zobaczyć, jak były hokeista wywijał na parkiecie w warszawskim lokalu:

