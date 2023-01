Nadszedł wyjątkowy dzień w życiu Marceliny Ziętek. Dziewczyna Piotra Żyły przekazała nowinę

Marcelina Ziętek podczas Turnieju Czterech Skoczni mocno ściska kciuki za swojego ukochanego. Piotr Żyła na skoczniach Niemiec i Austrii robi co może, by godnie reprezentować nasz kraj. Wielkie wsparcie, które płynie do niego z kraju zapewne pozytywnie wpływa na formę. Choć skoczek narciarski z pewnością przyzwyczaił się już do tego, że zimą w domu jest tylko gościem, to związek z młodą aktorką i modelką z pewnością nie ma w tym czasie łatwo. Dlatego też każda pozytywna wiadomość jest na wagę złota. Taką przekazała na Instagramie Marcelina Ziętek. Dziewczyna sportowca doczekała się wreszcie dnia, którego wypatrywała z utęsknieniem.

Marcelina Ziętek ma dobre informacje

Marcelina Ziętek jest osobą, która bardzo dba o regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Zdolna aktorka młodego pokolenia zdaje sobie sprawę, że media społecznościowe mają wielką moc. Kibice cieszą się z jej częstych wpisów, ponieważ dzięki temu mogą zajrzeć nieco w życie prywatne kobiety oraz znanego partnera. Tym razem wszyscy mogli radować się z Marceliną Ziętek, która w promieniach słońca upajała się miłymi chwilami na początku 2023 roku.

Na ten dzień dziewczyna Piotra Żyły czekała od miesięcy

Jesienna plucha, a później mroźna zimowa aura - tak w skrócie wyglądały ostatnie miesiące w naszym kraju. Nic dziwnego, że wielu Polaków mocno stęskniło się za słoneczną pogodą. Gdy na początku nowego roku temperatura osiągnęła wartości zdecydowanie powyżej 10 stopni Celsjusza, rodacy przecierali oczy ze zdumienia. Marcelina Ziętek postanowiła nie marnować czasu. Odkryła meble ogrodowe i cieszyła się długo wyczekiwanym momentem na tarasie. Jej radość podzielali fani na Instagramie, którzy standardowo zarzucili ją morzem komplementów. "Sezon tarasowy uważam za otwarty. Piękne rozpoczęcie roku" - napisała na portalu społecznościowym dziewczyna Piotra Żyły.