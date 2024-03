O której godzinie skoki dzisiaj czwartek 14.03.2024 Raw Air O której dzisiaj skoki narciarskie 14 marca 2024

Trwa Raw Air, za nami rywalizacji w Trondheim. Wczorajszy konkurs dostarczył dużych emocjo. Po pierwszej serii byliśmy świadkami awansu wszystkich Polaków startujących w zawodach do finałowej rundy, jednakże żadnemu z nich nie udało się finalnie zająć miejsca w Top-10. Najlepszy był prowadzący w klasyfikacjach cyklu Raw Air w Pucharu Świata Stefan Kraft, a na podium znaleźli się także jego rodacy - Daniel Tschofenig oraz Jan Hoerl.

Skoki narciarskie dzisiaj czwartek 14.03.2024 Raw Air Czy są skoki w czwartek?

Dawid Kubacki był najlepszy z Polaków w drugim konkursie w Trondheim. Zajął 14. miejsce, ale nie ukrywał frustracji i niedosytu. - Błędy wynikają z tego, że skaczemy do d**y cały sezon. I tutaj jest ciężko to wszystko poskładać do kupy z dnia na dzień. Myślę że zrobiłem solidny krok na przód, żeby to zaczynało coraz lepiej wyglądać. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że to jest w kontekście dalszej pracy na wiosnę niż tego sezonu. Bo tego sezonu nam niewiele zostało - powiedział Kubacki w rozmowie z dziennikarzem TVN-u,

O której godzinie skoki dzisiaj czwartek 14 marca 2024 Czy dzisiaj są skoki w Raw Air?

Trwa Raw Air, przed nami rywalizacja w Vikersund, ale kibice skoków narciarskich muszą uzbroić się w cierpliwość. Na czwartek 14 marca 2024 nie zaplanowano żadnej rywalizacji, to dzień przerwy. W piątek odbędzie się prolog (kwalifikacje), o godzinie 16.30. Poniżej program zawodów w Vikersund.

Piątek, 15.03.2024

14:30 - Oficjalny trening

16:30 - Prolog (kwalifikacje)

Sobota, 16.03.2024

14:45 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 17.03.2024

15:30 - Pierwsza seria konkursowa