Skoki Ruka dzisiaj RELACJA NA ŻYWO WYNIKI Puchar Świata w Ruce: Konkurs zagrożony. Pogodowy armagedon

Puchar Świata w Ruce konkurs indywidualny 30.11.2024 LISTA STARTOWA

Na żywo Skoki Ruka 30.11 Witamy w relacji na żywo z konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Ruce! Początek zawodów o godzinie 17:00. Zapraszamy!

Skoki Ruka dzisiaj WYNIKI

Od początku podróży polskich skoczków na kolejne zawody Pucharu Świata do Ruki, biało-czerwoni musieli pogodzić się z licznymi przygodami. Początkowo poszczególni członkowie kadry docierali na miejsce zupełnie innymi trasami, a do tego jedna z niezbędnych toreb ze sprzętem gdzieś się zagubiła i została dostarczona skoczkom dopiero po czasie. To jednak nie był koniec niedobrych wieści. Przed rozpoczęciem kwalifikacji do sobotniego konkursu, skoczkowie mieli skakać w dwóch seriach treningowych. Kapryśna pogoda po raz kolejny postanowiła nie ułatwiać im tego zadania i szalejący wiatr sprawił, że jury natychmiast zdecydowało o przeprowadzeniu tylko jednej serii treningowej.

W wyniku niekorzystnych warunków, kolejni skoczkowie nie mogli nawet oddać swoich skoków, a seria treningowa kilkukrotnie była przerywana. Wiatr sprawił jednak, że kolejni skoczkowie mogli liczyć na zupełnie inne warunki, co przełożyło się na długość oddawanych skoków. W treningu najdalej z Polaków skoczył Aleksander Zniszczoł - 141,5 metra.