Spadliśmy z krzesła po ujawnieniu, jaki majątek ma Kamil Stoch. Robi wrażenie, pracował na to latami

Kamil Stoch w swojej bogatej karierze zdobył prawie wszystko. Trzy indywidualne złote medale igrzysk olimpijskich, do tego brąz z kolegami w drużynie - to tylko początek długiej listy. Skoczek z Zębu wygrał też trzy Turnieje Czterech Skoczni (w tym jeden Wielki Szlem - jako pierwszy po Svenie Hannawaldzie), zdobył dwie Kryształowe Kule i może pochwalić się zarówno indywidualnym, jak i drużynowym mistrzostwem świata. Był też wicemistrzem świata, a także cieszył się z trzech brązowych medali w drużynie. Jedyną rysą na jego dorobku pozostaje brak złota podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich. Stoch ma "tylko" srebrny medal tej imprezy i dwa brązy w drużynie, co najlepiej świadczy o jego klasie. Należy też pamiętać o 39 wygranych konkursach Pucharu Świata. Takie sukcesy przekładają się nie tylko na renomę, lecz także na zarobki i pozwalają na komfortowe życie.

Stoch dzięki wieloletnim wspaniałym występom może liczyć na sowitą gratyfikację za sportowe wyniki. Poprzedni sezon nie był w jego wykonaniu najlepszy, a i tak przyniósł mu ok. 340 tysięcy złotych zarobków w PŚ. Była to poprawa względem sezonu 2021/22, za który zarobił ok. 220 tys. zł. Znacznie lepsze były jednak wcześniejsze lata - 586 tys. za sezon 2020/21 i aż 1,2 miliona zł za znakomity sezon 2017/18! A trzeba pamiętać, że poza wypłatami za wyniki sportowe, 36-latek może też liczyć na sponsorów. Stoch od lat współpracuje z marką Atlas, a w trakcie kariery mógł też liczyć m.in. na: Isover, 4F, Play, Lotos, Renault, Visa i Blachotrapez.

To wszystko sprawia, że skoczek mógł zaangażować się w działalność biznesową - posiada własną markę odzieżową Kamiland, a także prywatne muzeum o tej samej nazwie. Do tego wraz z żoną założył klub narciarski KS Eve-nement Zakopane, w którym szkolą się młodzi skoczkowie. W skład jego majątku wchodzi też imponujący dom w Zębie, w którym mieszka na co dzień. Stoch ma też drogie samochody, m.in. Audi Q5 Quattro, które otrzymał za zwycięstwo w TCS i Mercedesa GLA 45 AMG. Portal "Pomponik.pl" oszacował, że łącznie jego majątek wynosi 10 milionów złotych!