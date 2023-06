Agnieszka Radwańska też grała w Paryżu. Wielki sukces legendarnej tenisistki

Iga Świątek ujawniła całą prawdę o świecie tenisa! Tak to wygląda naprawdę, nikt o tym głośno nie mówił

tak to wygląda naprawdę

Zanim na korcie im. Philippe'a Chatriera wkroczyły Świątek i Muchova, to wcześniej na obiekcie tuż obok pojawiła się Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA. Razem z Lindsay Davenport wystąpiła w grze podwójnej turnieju legend. Radwańska legendą kobiecego tenisa z pewnością jest, w karierze wygrała 20 turniejów WTA i raz do dotarła do finału Wimbledonu, przegrywając w nim dopiero po trzech setach z Sereną Williams.

Obecnie Radwańska cieszy się emeryturą. W 2018 roku dość niespodziewanie ogłosiła zakończenie kariery. Teraz ma 34-lata, ale na korcie prezentuje się jak w czasach regularnych występów w tourze. Z wielkim tenisem ma stały kontakt, bo to nie jest jej pierwszy turniej legend na koncie. Ten jednak będzie wspominać bardzo miło. Na kortach im. Rolanda Garrosa najdalej dotarła w 2013 roku, była wtedy w ćwierćfinale. Teraz? Wygrana! Isia z Davenport zwyciężyły w turnieju legend po dwóch efektownych setach. Panie pokonały duet Gisela Dulko/Gabriela Sabatini 7:6, 6:4. Radwańska zakończyła sobotnią rywalizację pięknym wolejem. Kilka godzin później do gry wkroczyła Świątek, ogrywając Muchovą w trzech setach (6:2, 5:7, 6:4).

