ATP Bazylea: Kiedy gra Hurkacz - Lajović O której godzinie gra Hurkacz mecz dzisiaj 24.10.2023

Hubert Hurkacz już dzisiaj rozpocznie walkę w turnieju ATP w Bazylei, a jego rywalem w 1. rundzie będzie Serb Dusan Lajović (nr 51). To czwarty mecz Hurkacz - Lajović, a wszystkie poprzednie Polak wygrał. Dla Hurkacza jest to pierwszy z dwóch bardzo ważnych występów. Najpierw powalczy w Bazylei a potem w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. Hurkacz bije się o awans do kończących sezon ATP Finals, a po jego wielkim triumfie w Szanghaju jego szanse znacząco wzrosły. Sprawdź, kiedy i o której gra Hurkacz dzisiaj w Bazylei.