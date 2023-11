ATP Finals 2023: Kiedy półfinał Alcaraz - Djoković O której godzinie?

Navratilova wskazała słabe punkty w tenisie Świątek! To Iga powinna koniecznie poprawić

Carlos Alcaraz i Novak Djoković zagrają dzisiaj w półfinale ATP Finals 2023 w Turynie. W pierwszym półfinale powalczą Jannik Sinner i Daniił Miedwiediew. Alcaraz i Djoković byli najwyżej rozstawieni, a bukamcherzy dawali im największe szanse na zwycięstwo przed początkiem finałów. Serb jest już pewny pozycji nr 1 w rankingu ATP na koniec sezonu.

Novak Djoković zajął 2. miejsce w grupie. Wyprzedził go Jannik Sinner, który pokonał Serba (7:5, 6:7, 7:6), a potem wciągnął go do półfinału, wygrywając z Holgerem Rune. Carlos Alcaraz zaczął walkę w ATP Finals od porażki z Alexandrem Zverevem (7:6, 3:6, 4:6), ale potem wygrał grupę, pokonując bez straty seta Andrieja Rublowa i Daniiła Miedwiediewa.

Novak DJoković i Carlos Alcaraz grali ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 2-2. Najpierw Alcaraz pokonał Djokovicia 6:7, 7:5, 7:6 na mączce w Madrycie w 2022 r. W tym sezonie panowie zmierzyli się już trzy razy. Najpierw był półfinał Roland Garros i triumf Djokovicia 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Potem finał Wimbledonu, który Alcaraz wygrał 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Ostatnio Hiszpan i Serb zmierzyli się w Cincinnati. W finale górą był Djoković - 5:7, 7:6, 7:6.

Mecz Carlos Alcaraz - Novak Djoković w półfinale ATP Finals 2023 w Turynie zostanie rozegrany w sobotę 18 listopada 2023 r. Początek meczu Alcaraz - Djoković o godzinie 21. Transmisja TV na antenie Polsatu Sport.