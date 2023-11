ATP Finals 2023 PREMIE Nagrody pieniężne: Ogromna pula nagród w ATP Finals w Turynie!

ATP Finals 2023 w Turynie to kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata. Gra w nich tradycyjnie ośmiu najlepszych tenisistów sezonie (i osiem par deblowych). Walczą w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Potem półfinały i wielki finał. Hubert Hurkacz jest pierwszym rezerwowym i kto wie, czy wobec problemów zdrowotnych Stefanosa Tsitsipasa nie wskoczy do turnieju w jego miejsce.

Ile zarobił Hurkacz w ATP Finals 2023 Premie, nagrody pieniężne

Hubert Hurkacz jako pierwszy rezerwowy za samą tylko obecność i bycie do dyspozycji zarobi... 152,5 tys. dolarów czyli ok. 633 tys. złotych. To nagroda za wspaniałą w wykonaniu wrocławianina końcówkę sezonu. Jeżeli ktoś będzie zmuszony zrezygnować z dalszej gry z powodu np. kontuzji, Polak wskoczy na jego miejsce. A wtedy dostanie 162,7 tys. dolarów za samo rozegranie meczu oraz kolejne 390 tys. jeżeli uda mu się go wygrać. Główni faworyci do zwycięstwa w ATP Finals to Novak Djoković i Carlos Alcaraz. Poniżej premie w ATP Finals 2023 w Turynie.

ATP Finals PREMIE Nagrody pieniężne pula nagród

Pula nagrów ATP Finals 2023 jest rekordowa - aż 15 milionów dolarów. Niepokonany w fazie grupowej mistrz w singlu zarobi... ponad 4,8 mln dolarów, dokładnie 4 801 500 dol!

Rezerwowy - 152 500 dolarów

Za rozegranie jednego meczu - 162 750

Za rozegranie dwóch meczów - 244 125

Za rozegranie trzech meczów - 325 500

Za wygrany mecz w grupie - 390 000

Za wygranie półfinału - 1 105 000

Za wygranie finału - 2 201 000