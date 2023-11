ATP Finals 2023 Terminarz, wyniki, program meczów, transmisja TV

ATP Finals 2023 w Turynie to kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata. Gra w nich tradycynie ośmiu najlepszych tenisistów sezonie (i osiem par deblowych). Walczą w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Potem półfinały i wielki finał. Hubert Hurkacz jest pierwszym rezerwowym i kto wie, czy wobec problemów zdrowotnych Stefanosa Tsitsipasa nie wskoczy do turnieju w jego miejsce. Główni faworyci do zwycięstwa w ATP Finals to broniący tytułu i pozycji numer 1 w rankingu Novak Djoković i Carlos Alcaraz. Transmisje TV z ATP Finals 2023 na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

ATP Finals GRUPY, KTO Z KIM GRA

Grupa zielona

Novak Djoković (SRB)

Jannik Sinner (ITA)

Stefanos Tsitsipas (GRE)

Holger Rune (DEN)

Grupa czerwona

Carlos Alcaraz (ESP)

Daniił Miedwiediew (RUS)

Andriej Rublow (RUS)

Alexander Zverev (GER)

ATP Finals 2023 TERMINARZ WYNIKI

niedziela, 12 listopada

Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas godz. 14.30

Novak Djoković - Holger Rune godz. 21

poniedziałek 13 listopada