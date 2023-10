i Autor: AP ATP Szanghaj PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobił Hubert Hurkacz w Szanghaju?

ATP Szanghaj PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobił Hubert Hurkacz w Szanghaju?

Ile zarobił Hubert Hurkacz w Szanghaju? ATP Szanghaj 2023 PREMIE Nagrody pieniężne. Hubert Hurkacz jest już w ćwierćfinale turnieju ATP w Szanghaju, a jego kolejny rywal to Węgier Fabian Marozsan. Turniej w Szanghaju to zawody rango ATP Masters 1000, jedna z największych w cyklu. Dlatego tenisiści walczą o bardzo duże pieniądze. Hubert Hurkacz już za awans do ćwierćfinału zarobił ponad 184 tysiące dolarów. Sprawdź, ile jeszcze może zarobić. Premie w ATP Szanghaj.