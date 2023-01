Australian Open PREMIE Nagrody pieniężne Ile za wygranie Australian Open? Jakie są premie w Australian Open 2023

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka grają w finale Australian Open 2023. Trwa nasza relacja na żywo. Kto będzie górą? Faworytkę wskazać bardzo ciężko. Szykują się wielkie emocje, szkoda, że bez Polki w roli głównej. Sprawdź, ile może zarobić Linette w kolejnych rundach Australian Open 2023.

Australian Open 2023 PREMIE Ile za wygranie Australian Open Nagrody pieniężne AO 2023

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka zagrają dzisiaj w finale kobiet Australian Open 2023. Ostrzyliśmy sobie zęby na występ w finale Magdy Linette, ale Polka przegrała (6:7, 2:6) z Sabalenką. Białorusinka po raz pierwszy zagra w finale turnieju Wielkiego Szlema. Białorusinka znana jest z bardzo agresywnego i bezkompromisowego stylu gry. Tenisistka z Mińska wygrała już 11 turniejów rangi WTA, a najwyżej w rankingu była na 2. miejscu. Jednak jeszcze nie doczekała się sukcesu na wielkoszlemowej scenie.

Ile za zwycięstwo w Australian Open PREMIE Nagrody pieniężne

Pula nagród w Australian Open jest rekordowa, a zgodnie z panującą od kilku lat tendencją wzrosły nie tylko wypłaty dla zwycięzców (teraz 2,975 mln AUD, a rok temu 2,875 mln). Już sam występ w I rundzie singla jest wart 106,2 tys. AUD, czyli ok. 318 tys. zł. Po awansie do II rundy premia urośnie do 158,8 tys. AUD (476 tys. zł).

Premie w turniejach singlowych Australian Open 2023

w złotówkach i dolarach australijskich (kurs 1 AUD – 3 zł)

I runda – 318 tys. zł (106 250 AUD)

II runda – 476 tys. (158 850 AUD)

III runda – 683 tys. (227 925 AUD)

IV runda – 1,01 mln (338 250 AUD)

1/4 finału – 1,66 mln (555 250 AUD)

1/2 finału – 2,77 mln (925 000 AUD)

Finalista – 4,87 mln (1 625 000 AUD)

Zwycięzca – 8,92 mln (2 975 000 AUD)

Pula rośnie, ale mistrzowie AO zgarniali już więcej

Pula nagród Australian Open jest rekordowa, ale kilka lat temu mistrzowie zgarniali już większe nagrody. To dlatego, że – zgodnie z panującą od kilku lat w tenisie tendencją – ostatnio rosły głównie premie we wcześniejszej fazie turnieju po to, żeby wesprzeć finansowo zawodników z niższych miejsc rankingowych. Tyle zgarniali mistrzowie AO:

AO 2017 – 3,7 mln AUD (dolar australijski)

AO 2018 – 4 mln

AO 2019 – 4,1 mln

AO 2020 – 4,12 mln

AO 2021 – 2,75 mln

AO 2022 – 2,875 mln

AO 2023 – 2,975 mln