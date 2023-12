Dramat wielkiej rywalki Igi Świątek! Nie zagra w Australian Open, przegrała z potworną kontuzją!

Karolina Muchova ostatni oficjalny mecz rozegrała w półfinale US Open, przegrywając 4:6, 5:7 z Coco Gauff. Potem zmagała się z kontuzją nadgarstka. Czeszka mimo kolejnej długiej przerwy w grze zakwalifikowała się do kończących sezon WTA Finals w Cancun, ale krótko przed startem imprezy wycofała się, przegrywając walkę z bolesnym urazem. Teraz też nieszczęsny nadgarstek wyeliminował ją z występu w Australian Open 2024.

"Niestety ból nadgarstka powrócił w trakcie przygotowań do sezonu. Dlatego muszę przełożyć na poźniej początek sezonu i najpierw całkowicie wyleczyć kontuzję. To frustrujące, ale muszę zachować pozytywne nastawienie, zregenerować siły i przygotować się na resztę roku. Australian Open, do zobaczenia w 2025 r." - napisała Karolina Muchova na Instagramie.