Elina Switolina NAGO! Rywalka Igi Świątek miała rozbieraną sesję! Zobacz ZDJĘCIA

Elina Switolina już we wtorek zagra z Igą Świątek w ćwierćfinale Roland Garros. Pochodząca z Odessy ukraińska gwiazda nie doczekała się wielkoszlemowego triumfu, ale przez długie lata była jedną z najlepszych tenisistek na świecie. Najwyżej w rankingu była na 3. miejscu, a w 2018 roku wygrała WTA Finals, kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata. Na igrzyskach w Tokio wywalczyła brązowy medal. W 2021 r. poślubiła Gaela Monfilsa, francuskiego tenisistę. W październiku 2022 r. przyszła na świat ich córka Skai.

Elina Switolina i Iga Świątek prywatnie bardzo się lubią. - Iga jest wielką mistrzynią, a także wspaniałą osobą. Jestem jej bardzo wdzięczna za to, że wspiera Ukraińców. Robi wszystko, co w jej mocy i głośno o tym mówi - powiedziała Switolina o Świątek. Ukrainka gościła w Krakowie na imprezie charytatywnej zorganizowanej przez Polkę. Sędziowała nawet mecz Igi Świątek z Agnieszką Radwańską. - Lubimy się bardzo i szanujemy, ale nie sądzę, żeby to miało wpływ na nasze mecze. Myślę, że dobrze jest mieć w tourze tak miłe zawodniczki. Cieszę się, że wróciła do gry po tym, jak została matką. Domyślam się że, jest to bardzo trudne - mówiła o Ukraince Iga Świątek.

Elina Switolina pod koniec 2017 r. zdecydowała się na rozbieraną sesję dla magazyny "XXL". Ukrainka zrzuciła ubrania i pozowała do zmysłowych zdjęć w tenisowej szatni. Wypadła znakomicie. Poniżej efekty tej sesji i inne rozbierane zdjęcia Eliny Switoliny.

Iga Świątek i Elina Switolina grały ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polki, która w tym sezonie pokonała już Ukrainkę 7:6, 6:3 w Miami Open. Jedynej porażki z tenisistką z Odessy doznała w pamiętnym ćwierćfinale Wimbledonu 2023 (5:7, 7:6, 2:6). - To wspaniała wojowniczka. O każdą piłkę walczy jak o życie, więc spodziewam się ciężkiego meczu - powiedziała Iga Świątek przed starciem z Eliną Switoliną w ćwierćfinale Roland Garros.

Iga Świątek i Elina Switolina znane są z ogromnej waleczności, co potwierdziły w poprzedniej rundzie Roland Garros. Polka odrobiła straty w meczu z Jeleną Rybakiną (1:6, 6:3, 7:5), a Ukrainka obroniła trzy piłki meczowe i pokonała Jasmine Paolini (4:6, 7:6, 6:1). - Zawsze walczy do końca i do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, bo Elina potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką. Jest bardzo waleczna, do wszystkiego dobiegnie. Nie gra na najszybszym tempie, ale na takim, które dobrze kontroluje - analizowała Iga.

Kiedy ćwierćfinał Iga Świątek - Elina Switolina w Roland Garros?

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale Roland Garros zostanie rozegrany we wtorek 3 czerwca. Początek meczu Świątek - Switolina ok. godziny 12.30-13.30 (drugi mecz od godz. 11 po meczu Sabalenka - Zheng). Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie streamingowej MAX.

