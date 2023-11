Fatalne wieści dla polskich kibiców Igi Świątek. To już definitywny koniec, jest oficjalna informacja

Iga Świątek udała się na zasłużony odpoczynek po wygraniu turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun i powrocie na szczyt rankingu WTA. Choć pojawiły się zarzuty ze strony samej Agnieszki Radwańskiej, że najlepsza polska tenisistka mogła pojawić się na turnieju reprezentacyjnym Billie Jean King Cup w Sewilli w roli wsparcia mentalnego dla koleżanek z reprezentacji Polski, a nawet zdecydować się na rozegranie choćby jednego meczu. To spotkało się z bardzo mocną reakcją fanów Igi Świątek, którzy ostro komentowali słowa byłej wybitnej tenisistki. Teraz kibice raszynianki otrzymali natomiast inny cios – okazuje się bowiem, że w 2024 roku nie zobaczymy Świątek na zawodach w Polsce w ramach cyklu WTA.

Organizatorzy podjęli trudną decyzję. To koniec BNP Paribas Warsaw Open

W kalendarzu cyklu WTA na rok 2024 nie pojawił się turniej BNP Paribas Warsaw Open. Niedługo później organizatorzy turnieju opublikowali oświadczenie potwierdzające, że Iga Świątek nie będzie miała okazji obronić tytułu zdobytego w 2023 roku w Warszawie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. data kolidująca z igrzyskami olimpijskimi. Co więcej, również w 2025 roku turniej ten nie będzie miał miejsca.

– Trzecia edycja turnieju BNP Paribas Warsaw Open w 2023 r. zakończyła obecność tego turnieju w Polsce. Decyzję o zakończeniu projektu podjęto na podstawie analizy w obszarach sportowym, infrastrukturalnym i biznesowym przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę kalendarz tenisowy na kolejne dwa lata, w których miała jeszcze obowiązywać licencja – napisano w oświadczeniu organizatorów.

– Cieszę się, że w Polsce odbyły się trzy edycje tego turnieju i że jak już wiemy ostatnią wygrała Iga. Mam nadzieję, że dzięki popularności Igi Polacy mogli zasmakować tenisa na światowym poziomie i że rozpocznie to pozytywną zmianę w naszym kraju, którą zresztą już widzimy. Jestem dumny, że mogłem to zapoczątkować – powiedział Tomasz Świątek, dotychczasowy współorganizator turnieju, cytowany we wspomnianym oświadczeniu.

