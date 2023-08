i Autor: AP Hubert Hurkacz - Jack Draper Relacja NA ŻYWO US Open Hurkacz - Draper WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

US Open

Hubert Hurkacz i Jack Draper grają w US Open Relacja na żywo i wynik meczu live na sport.se.pl. Hubert Hurkacz przebrnął pierwszą rundę US Open, ale pięciosetowy mecz kosztował go z pewnością bardzo dużo sił i pewnie jeszcze więcej nerwów. Oby dzisiaj zaprezentował się dużo lepiej. Hurkacz i Draper grali ze sobą dwa razy, a Polak wygrał oba spotkania z Brytyjczykiem, ale były to bardzo zacięte pojedynki. Śledź naszą relację na żywo i wynik meczu Hurkacz - Draper dzisiaj w US Open.