Hubert Hurkacz KIEDY gra mecz ATP Dubaj O której godzinie gra Hurkacz - Murray mecz odwołany! Z KIM gra Hurkacz pierwszy mecz w Dubaju

Hubert Hurkacz po wielkim zwycięstwie walnął prosto z mostu. Zaskoczył wszystkich, naprawdę to powiedział

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w turnieju ATP w Dubaju. W 1. rundzie rywalem Polaka miał być legendarny Szkot Andy Murray. Nic tego. Do meczu Hurkacz - Murray nie dojdzie, bo były lider rankingu ATP właśnie wycofał się z rywalizacji z powodu kontuzji biodra. Hurkacz zagra z lucky loserem, z zawodnikiem, który odpadł w kwalifikacjach.

Hubert Hurkacz KIEDY gra ATP Dubaj Mecz Hurkacz - Murray odwołany! O której gra Hurkacz mecz w Dubaju

Hurbert Hurkacz w Dubaju powalczy po wspaniałym sukcesie. Polak wygrał turniej ATP w Marsylii. W finale pokonał 6:3, 7:6(4) Francuza Benjamina Bonziego (nr 60). To jego pierwsze turniejowe zwycięstwo w tym sezonie, a szóste w całej karierze. Hurkacz w Marsylii rozstawiony był z nr 1 i nie zawiódł, ale jego droga do finału była kręta i wyboista. W kolejnych meczach musiał ciężko walczyć o zwycięstwa, broniąc nawet piłki meczowej (w ćwierćfinale ze Szwedem Ymerem). W finale dominował na korcie, kapitalnie serwując (19 asów), ale w drugim secie rywal miał piłki setowe. Hurkacz zachował zimną krew i nie przestraszył się bardzo żywiołowej francuskiej publiczności, która głośno wspierała pochodzącego spod Marsylii Bonziego. – Jestem naprawdę szczęśliwy, że zagrałem tutaj dobry tenis – stwierdził Hurkacz, który za wygranie tego turnieju rangi ATP 250 zarobił 107 610 euro (ok. 506 tys. zł). Mimo zwycięstwa wciąż będzie zajmować 11. miejsce w rankingu ATP.

KIEDY gra Hurkacz ATP Dubaj Hurkacz O której godzinie mecz Z KIM gra Hurkacz mecz w Dubaju

Mecz Hubert Hurkacz - Andy Marray w I rundzie turnieju ATP w Dubaju nie zostanie rozegrany. Hurkacz pierwszy mecz zagra we wtorek 28 lutego 2023, a jego rywalem będzie lucky loser. Czekamy na uzupełnienie drabinki i podamy tutaj nazwisko rywala Hurkacza i godzinę jego meczu w Dubaju. Transmisje TV z turnieju ATP w Dubaju na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

Thanks to my team and my family back home for the support this week and always. Thank you @tsonga7 for being here today, it was a pleasure 🙌 Well done on a great week @BenjaminBonzi 💪 📸: Corinne Dubreuil | @Open13 pic.twitter.com/Sh3vTLiBEw— Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) February 26, 2023