Hubert Hurkacz przeszedł do historii! Wrocławianin nie ma sobie równych, ogromne osiągniecie

Wszyscy fani tenisa mają aktualnie prawdziwe święto, móc codziennie śledzić swoich ulubionych zawodników, podczas prestiżowego turnieju Australian Open. Polscy kibice mają wielki powód do dumy, ponieważ w grze o zwycięstwo nadal jest aż troje "biało-czerwonych". Magdalena Fręch, Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz dzielnie walczą o jak najlepszy wynik w tegorocznym wydarzeniu. Wrocławianin na swojej drodze pokonał już Omara Jasika 3:0, a w kolejnym starciu z Jakubem Mensikiem stoczył bardzo emocjonujący bój, który trwał aż pięć setów. Na szczęście to Polak wyszedł z tego pojedynku zwycięsko. O 1/8 finału 26-latek zagra z Ugo Humbertem. Triumf zapewni Hurkaczowi ogromne osiągniecie.

JAZDA, HUBIGA! 💪🇵🇱 Hubert Hurkacz 🆚 Ugo Humbert 🇫🇷⏰ NB 3:30 CET📺 Eurosport 2, Player 🇵🇱 Iga Świątek 🆚 Linda Noskova 🇨🇿⏰ NB 9:00 CET📺 Eurosport 1, Player

Hubert Hurkacz śrubuje kolejne rekordy! Fantastyczny wyczyn Polaka

Hurkacz już zanotował na swoim punkcie siedem zwycięstw, jeśli chodzi o główną drabinkę pierwszej imprezy wielkoszlemowej sezonu. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich polskich tenisistów w historii. Wrocławianin pod względem wygranych w Melbourne wyprzedził w tegorocznych zawodach Jerzego Janowicza, który w latach 2013-2015 meldował się w III rundzie Australian Open, mając bilans 6-4. W przeszłości w 1/8 finału tego prestiżowego turnieju meldował się Łukasz Kubot oraz Wojciech Fibak.

26-latek ma ogromną szansę, aby zanotować ósme zwycięstwo we wszystkich startach na Antypodach, ponieważ na drodze do 1/8 finału stanie Francuz Ugo Humbert, z którym ma bilans 2:0. Hurkacz jeśli wygra ten pojedynek to będzie pierwszy polskim singlistą w historii, który zamelduje się drugi raz w tej fazie zawodów.