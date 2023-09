Hubert Hurkacz wypowiedział się po nieudanym starcie w US Open! Jednoznaczna reakcja polskiego tenisisty

US Open to jeden z czterech turniejów, który jest zaliczany do Wielkiego Szlema. Zawody rozgrywane w USA na pewno przywołują bardzo dobre wspomnienia Idze Świątek. Liderka światowego rankingu, wówczas pokonała Ons Jabeur 2:0 (6:2;7:6). Raszynianka nadal ma szansę powtórzyć wyczyn z poprzedniego roku. Aktualnie 22-latka odprawiła z kwitkiem dwie rywalki, a były nimi Rebecca Peterson, a także Daria Saville. Z obiema zawodniczkami Świątek wygrywała w dwóch setach. Niestety bardzo szybko z turnieju odpadł Hubert Hurkacz. Polak w drugiej rundzie odniósł porażkę w starciu z Jackiem Draperem. Wrocławianin zmagał się z problemami zdrowotnymi, które mogły mieć ogromny wpływ na rezultat tego pojedynku.

Hubert Hurkacz zabrał głos po odpadnięciu z US Open! Wrocławianin zwrócił się do kibiców przez media społecznościowe

Forma Hurkacza przed US Open była obiecująca. Wrocławianin w poprzedzającym turnieju ATP w Cincinnati dotarł do półfinału. Tenisistka miał problem już w pierwszej rundzie, gdzie powrócił do gry ze stanu 0:2 i ostatecznie zwyciężył z Marciem-Andreą Hueslerem. W kolejnym spotkaniu przegrał on z Jackiem Draperem.

Było widać podczas spotkania, że Polak nie czuje się najlepiej, co mogło być spowodowane wirusem, który krąży wśród zawodników oraz sztabów trenerskich. Hurkacz w mediach społecznościowych wypowiedział się na temat nieudanego startu w US Open. - Zdecydowanie chciałbym zostać dłużej na US Open. Niestety nie było to mi pisane. Dziękuję za wszystkie miłe słowa wsparcia. Wezmę teraz trochę wolnego, a potem pojadę do Polski, żeby zagrać w Pucharze Davisa - zaznaczył Wrocławianin.

Definitely would have loved to stay longer at the @usopen but it just wasn’t meant to be.Thanks for all the kind words of support. I will take some time off now and then go to Poland to play the Davis Cup:)📸 @usopen pic.twitter.com/7L7eJJ0B42— Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) September 1, 2023

