Hurkacz - Jasika Transmisja TV Australian Open Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Jasika STREAM ONLINE LIVE 15.01.2024

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Australian Open 2024, a jego rywalem jest Omar Jasika (nr 341), który do głównej drabinki AO przebił się w kwalifikacjach. Przed laty Australijczyk uznawany był za duży talent, ale w 2017 r. został przyłapany na zażywaniu kokainy i zdyskwalifikowany na dwa lata. Niska pozycja w rankingu może mylić, bo Jasika potrafi być groźnym rywalem, ale faworytem jest oczywiście Hurkacz.

Hubert Hurkacz rok temu doszedł w Australian Open do 4. rundy i był to jego najlepszy do tej pory występ w tym turnieju. Do awansu do ćwierćfinału wiele nie zabrakło, bo wrocławianin przegrał po pięciu setach walki i super tie-breaku z Sebastianem Kordą 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 6:7(7-10). Teraz będzie chciał dojść jeszcze dalej. - Mam nadzieję, że w Melbourne będę mógł rozegrać dużo spotkań. To pierwszy Szlem w tym roku i ogromne wydarzenie. Zawsze chce się wypaść jak najlepiej, pracowaliśmy nad sporą ilością elementów - powiedział Hurkacz w rozmowie z Polskim Radiem.

Hubert Hurkacz przed Australian Open walczył wraz z Igą Świątek w United Cup, w którym Polacy doszli do finału i byli bardzo blisko zwycięstwa. Skończyło się przykrą porażką z Niemcami, a Hubi był o włos od pokonania Alexandra Zvereva, ale przegrał 7:6, 6:7, 4:6.

Mecz Hubert Hurkacz - Omar Jasika w 1. rundzie Australian Open 2024 zostanie rozegrany w poniedziałek 15 stycznia. Początek meczu Hurkacz - Jasika po godzinie 7 polskiego czasu (nie wcześniej). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Jasika w Australian Open na antenie Eurosportu 1 online na Eurosporcie Extra w Playerze.