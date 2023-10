i Autor: AP Hurkacz - Korda TV Transmisja NA ŻYWO ATP Szanghaj Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Korda STREAM ONLINE LIVE 14.10.2023 Hurkacz w TV dzisiaj

ATP Szanghaj

Hurkacz - Korda TV Transmisja NA ŻYWO ATP Szanghaj Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Korda STREAM ONLINE LIVE 14.10.2023 Hurkacz w TV dzisiaj

ch 8:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Hurkacz - Korda Transmisja TV ATP Szanghaj Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Korda 14.10.2023 Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w półfinale turnieju ATP w Szanghaju, a jego rywalem będzie Amerykanin Sebastian Korda (nr 26). Polak odniósł już duży sukces. Turniej w Szanghaju to zawody rangi ATP Masters 1000, jedna z największych imprez w cyklu. Półfinał Hurkacz - Korda w Szanghaju to trzeci mecz tych tenisistów, a bilans tej rywalizacji to 1-1. W drugim półfinale zagrają Andriej Rublow i Grigor Dimitrow. Sprawdź, gdzie oglądać półfinał Hurkacz - Korda w TV dzisiaj.