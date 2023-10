Hurkacz - Struff Transmisja TV Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Struff STREAM ONLINE LIVE 25.10.2023 ATP Bazylea Hurkacz w TV dzisiaj

i Autor: AP Hurkacz Hurkacz - Jan-Lennard Struff Transmisja TV Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Struff STREAM ONLINE LIVE 25.10.2023 ATP Bazylea Hurkacz w TV dzisiaj

ATP Bazylea

Hurkacz - Struff Transmisja TV Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Struff STREAM ONLINE LIVE 25.10.2023 ATP Bazylea

Hurkacz - Struff TV Transmisja NA ŻYWO ATP Bazylea Hubert Hurkacz walczy w 2. rundzie turnieju ATP w Bazyleo, a rywalem Polaka jest Jan-Lennard Struff. To może być ciężki mecz. Potężnie zbudowany Niemiec zajmuje 27. miejsce w rankingu, jego główny atut to serwis. Mecz Hurkacz - Struff dzisiaj nie powinien zatem obfitować w dużo przełamań, mogą zdecydować pojedyncze punkty. Polak w Bazylei walczy o cenne punkty, bijąc się o awans do ATP Finals. Przed wrocławianinem mecz w wymagającym rywalem. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacz - Struff STREAM ONLINE LIVE.