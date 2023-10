Hurkacz - Yu Hsiou Hsu TV Transmisja NA ŻYWO ATP Szanghaj Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Yu Hsiou Hsu STREAM ONLINE LIVE 8.10.2023 Na którym programie Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w 3. rundzie turnieju ATP w Szanghaju, a jego rywalem będzie Yu Hsiou Hsu z Tajwanu. Mecz Hubert Hurkacz - Yu Hsiou Hsu w 3. rundzie turnieju ATP w Szanghaju zostanie rozegrany w niedzielę 8 października. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz - Yu Hsiou Hsu Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO ATP Szanghaj

Hubert Hurkacz rozpoczął walkę w turnieju ATP w Szanghaju od razu w 2. rundzie i w dobrym stylu pokonał Thanasiego Kokkinakisa 7:6(5), 6:4. Oba poprzednie pojedynki Hurkacza z tym Australijczykiem były niesamowicie emocjonujące i zacięte. Polak najpierw ograł Kokkinakisa 6:7(10), 7:6(7), 7:6(6) w Miami Open, a potem pokonał go 7:6(2), 3:6, 7:6(1) w Cincinnati. Teraz Hurkacz i Kokkinakis zagrali znów na kortach twardych, ale obyło się bez trzysetowego horroru. W drugim secie Polak w końcu przełamał podanie rywale, a potem skutecznie wygrywał gemy serwisowe, pilnując przewagi.

Hubert Hurkacz po rozczarowującym występie w US Open wystąpił w prestiżowych pokazowych rozgrywkach o Laver Cup. Europa przegrała z Resztą Świata, a Polak przegrał singlowy mecz 5:7, 3:6 z Francesem Tiafoe. Teraz zajmujący 17. miejsce w rankingu najlepszy polski tenisista wrócił do rywalizacji w cyklu i zaprezentował się bardzo dobrze. Jego kolejnym rywalem będzie Yu Hsiou Hsu. Zajmujący 184. miejsce w rankingu Tajwańczyk najpierw przebił się do głównej drabinki w kwalifikacjach, a potem sprawił sensację dochodząc aż do 3. rundy, pokonując 6:3, 6:4 Włocha Lorenzo Musettiego!

Mecz Hubert Hurkacz - Yu Hsiou Hsu w 3. rundzie turnieju ATP w Szanghaju zostanie rozegrany w niedzielę 8 października. Początek meczu Hurkacz - Yu Hsiou Hsu ok. godziny 9-10 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 6.30 po meczach Wolf - Norrie oraz Kukuszkin - Evans, ale ten pierwszy kończony będzie od stanu 6:3, 5:7, 2:3). Transmisje TV z turnieju ATP w Szanghaju na sportowych kanałach Polsatu oraz online na Polsat BOX GO

