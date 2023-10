Hurkacz - Zhang TV Transmisja NA ŻYWO ATP Szanghaj Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Zhang STREAM ONLINE LIVE 10.10.2023 Hurkacz w TV dzisiaj

i Autor: AP Hurkacz - Zhang TV Trsnsmisja NA ŻYWO ATP Szanghaj Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Zhang STREAM ONLINE LIVE 10.10.2023 Hurkacz w TV dzisiaj

Hurkacz - Zhang Transmisja TV ATP Szanghaj Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Zhang STREAM ONLINE LIVE 10.10.2023. Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w 4. rundzie turnieju ATP w Szanghaju, a jego rywalem będzie Chińczyk Zhinzhen Zhang (nr 60). Turniej ATP w Szanghaju to zawody rangi ATP Masters 1000, rangą i prestiżem ustępuje tylko Szlemom. Dlatego obsada jest znakomita i jest o co walczyć. To drugi mecz Hurkacz - Zhang, a poprzedni panowie rozegrali też w Szanghaju, w 2019 r., a górą był wtedy Polak. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacz - Zhang LIVE STREAM ONLINE ATP Szanghaj Hurkacz mecz Transmisja TV