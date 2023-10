Hurkacz - Zhang TV Transmisja NA ŻYWO ATP Tokio Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Zhang STREAM ONLINE LIVE 18.10.2023 Hurkacz w TV

Iga zwróciła się do Huberta

Hubert Hurkacz rozpoczyna walkę w turnieju ATP w Tokio, a pierwszy rywal Polaka to Zhizhen Zhang. Wrocławianin grał z tym Chińczykiem kilka dni temu w Szangaju. Pokonał go 7:6, 4:6, 7:6 po niesamowicie zaciętym spotkaniu. Turniej w Tokio to zawody rangi ATP 500, niższej niż ten w Szanghaju, który Hurkacz w wielkim stylu wygrał, awansując na 11. miejsce w rankingu.

Hubert Hurkacz przed występem w Tokio wygrał prestiżowy turniej ATP Masters 1000 w Szanghaju, zgarniając największą w karierze wypłatę – 1,26 mln dolarów czyli 5,4 mln zł! W szalonym finale rozpędzony Polak ograł 6:3, 3:6, 7:6(10-8) Rosjanina Andrieja Rublowa. W decydującym tie-breaku z zimną krwią obronił piłkę meczową. Tenisista z Wrocławia po triumfie w Miami Open 2021 zapisał na swoim koncie już drugie zwycięstwo w turnieju ATP Masters 1000. W sumie wygrał już siódmy turniej w karierze (triumfował w 7 z 8 finałów). Szanghaj podbił na oczach legendarnego Rogera Federera, który jako gość honorowy oklaskiwał Polaka, siedząc tuż obok kortu. - Ten sukces smakuje wyjątkowo. Nie był to łatwy sezon, ale nigdy nie przestałem w siebie wierzyć - podsumował sukces Hurkacz.

Hubert Hurkacz i Zhinzhen Zhang w Tokio zagrają ze sobą po raz trzeci. Pierwszy mecz Polak i jego rówieśnik z Chin rozegrali dawno temu, bo w 2019 r. A zmierzyli się w... Szanghaju. Hurkacz pokonał wtedy Zhanga 7:6, 6:4. Potem był wspomniany thriller kilka dni temu. - Stoczyliśmy bitwę, on jest niesamowitym graczem. Gra niesamowity tenis, jego gra rośnie, więc będzie to wyzwanie - powiedział Hurkacz pytany o kolejny mecz z Zhangiem. - W tenisie tak jest, że wygrywasz turniej, jesteś na pewno bardzo szczęśliwy, zyskujesz pewność siebie, ale w następnym tygodniu po prostu lecisz w inne miejsce i próbujesz przygotować się najlepiej jak potrafisz do następnego meczu - dodał Hurkacz, który w Tokio walczy o cenne punkty, bo wciąż liczy się w walce o kończące sezon ATP Finals.

Mecz Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang w 1. rundzie turnieju ATP w Tokio zostanie rozegrany w środę 18 października. Początek meczu Hurkacz - Zhang o godzinie 4 rano polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Zhang w turnieju ATP w Tokio na antenie Polsatu Sport oraz online na Polsat BOX GO.

