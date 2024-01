Iga Świątek i Hubert Hurkacz zarobili już w United Cup górę pieniędzy! A to dopiero początek!

Wielka zmiana u Igi Świątek z początkiem nowego roku. To koniec, wszystko widać jak na dłoni

fani od razu to dostrzegli

Rafael Nadal wrócił do gry po rocznej przerwie! I to w jakim stylu, publika oszalała ze szczęścia

United Cup rozgrywki organizowane przez WTA i ATP, które zgodnie podkreślają, że tenisistki i tenisiści zarobią w sumie dokładnie tyle samo - po 5 mln dolarów. Najwięcej zgarną wielkie gwiazdy, które mogły liczyć na pokaźne startowe uzależnione od pozycji zajmowanej w rankingu. Iga Świątek i Hubert Hurkacz jako zawodnicy z Top-10 za sam udział w turnieju zgarną po 200 tys. dolarów czyli 800 tys. złotych!

System przyznawanych premii za kolejne zwycięstwa jest dość skomplikowany. Tenisiści zarabiają za indywidualne wygrane oraz za triumfy całej drużyny. Zwycięstwa w singlu są dużo lepiej opłacane niż w mikście, a wysokość nagród rośnie oczywiście w kolejnych rundach.

Iga Świątek w fazie grupowej wygrała dwa mecze singlowe (po 38,3 tys. dol premii) i dwa mikstowe (po 7,2 tys. dol do podziału). Hubert Hurkacz jeden mecz w singlu przegrał, więc zarobił 38,3 tys. dolarów mniej. Obie polskie gwiazdy wzbogaciły się również dzięki zwycięstwom drużyny, ale tu płacą stosunkowo słabo - w fazie grupowej tylko 5 tys. dolarów do podziału dla całej drużyny.

Ile zarobiła Iga Świątek w United Cup? Ile zarobił Hubert Hurkacz?

W sumie Iga Świątek w fazie grupowej United Cup zarobiła zatem ok. 285 tys. dolarów (1,14 mln złotych), a Hubert Hurkacz zgarnął ok. 247 tys. dol (988 tys. zł).

W ćwierćfinałowym starciu z Chińczykami polskie gwiazdy mogą znacznie powiększyć swój dorobek - 69,5 tys. dol. za zwycięstwo w singlu, 13 tys. dol za wygraną w mikście i 8 tys. dolarów do podziału na drużynę za awans do półfinału. W całym United Cup w przypadku końcowego triumfu i kompletu zwycięstw zawodnik z Top-10 rankingu może zarobić ok. 800 tys. dolarów czyli 3,2 mln zł.

United Cup 2024 PREMIE

Indywidualne premie za zwycięstwa

w singlu - w mikście

W finale $251,000 - $47,255

W półfinale $132,000 - $24,750

W ćwierćfinale $69,500 - $13,000

W grupie $38,325 - $7,200

Premie za zwycięstwa zespołu

Zwycięstwo w finale $23,155

W półfinale $13,650

W ćwierćfinale $8,025

W grupie $5,000