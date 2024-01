Iga Świątek mocno zmieszała się po tym pytaniu. Nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć, na koniec przepraszała

Iga Świątek nie bez problemów wygrała z Sofią Kenin w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Reprezentantka USA, która w 2020 roku wygrała ten turniej, a obecnie jest 41. zawodniczką świata, postraszyła Polkę w pierwszym secie, gdzie dwukrotnie ją przełamała i była o krok od wygrania partii. Polka jednak za każdym razem potrafiła odrobić straty i wygrać w tie-breaku. W drugim secie natomiast Kenin już nie wytrzymała presji Polki i przegrała 2:6 po dwóch przełamaniach na swoją niekorzyść. Po meczu na konferencji prasowej Iga Świątek otrzymała sporo pytań, z czego część w ogólnie nie dotyczyła Australian Open. Jedno z nich wywołało wyraźne zmieszanie u polskiej mistrzyni.

Iga Świątek dostała pytanie o działania Nadala. Nie potrafiła odpowiedzieć

Nie jest żadną tajemnicą, że Iga Świątek jest zapatrzona w Rafaela Nadala, jednego z najwybitniejszych zawodników w historii tenisa. Polka, podobnie jak Hiszpan, uwielbia nawierzchnię ziemną i to na niej radzi sobie najlepiej. Nie raz miała już okazję współpracować z Nadalem przy okazji różnych przedsięwzięć związanych z tenisem.

Teraz jednak działania Rafaela Nadala mogą wywołać niemało kontrowersji. Ma on bowiem zostać ambasadorem federacji tenisa w Arabii Saudyjskiej, w której wciąż problemem jest choćby prawo dyskryminujące kobiety czy osoby homoseksualne. Jeden z dziennikarzy postanowił zapytać Igę Świątek, co myśli o takim ruchu legendarnego już Hiszpana, a Polka wyraźnie nie potrafiła lub nie chciała zająć konkretnego stanowiska.

– Szczerze, nie wiedziałam o tym. Wydaje mi się, że wszystko, co dzieje się w sporcie, nie jest czarno-białe. Trudno mi to podsumować w jednym zdaniu. Krążyło wiele plotek o tym, że finały WTA odbędą się w Arabii Saudyjskiej. Wciąż czekamy na decyzję. Nigdy nie było mi łatwo powiedzieć, czy to dobrze, czy nie, ponieważ kobietom w tych obszarach nie jest łatwo – zaczęła Iga Świątek, która starała się zwrócić uwagę na zmiany zachodzące w krajach arabskich, ale dostrzegła też problem sportwashingu – Oczywiście te kraje również chcą się zmienić i zarówno politycznie jak i socjologicznie. Również w kontekście wielu wydarzeń, które odbyły się w tych miejscach, pojawiały się plotki o sportswashingu – oceniła.

W dalszej części wypowiedzi skupiła się już na samym Nadalu, ale nie oceniła jednoznacznie jego decyzji i ewentualnej decyzji o grze w Arabii Saudyjskiej. Na koniec nawet... przeprosiła. – Jeśli o mnie chodzi, ponieważ nie mam nic wspólnego z decyzjami Rafy, to federacje i organy zarządzające powinny decydować, czy będziemy tam grać, czy nie. Jeśli pojawiłyby się negatywne reakcje, to one powinny wziąć za to odpowiedzialność. Dla mnie trudno jest jednoznacznie opowiedzieć się po jednej stronie i wyrazić swoje zdanie. Nawet nie wiedziałam o decyzji Rafy. Oczywiście męski sport już jest obecny w Arabii Saudyjskiej. Nie wiem, czy to dobra decyzja, czy nie. Staram się nie być zbyt zdecydowana. Przepraszam – zakończyła ten temat Polka.