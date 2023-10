Iga Świątek nie ma sobie równych! Prawdziwa dominacja polskiej tenisistki, co za wyczyn

Iga Świątek jeszcze nie tak dawno była liderką światowego rankingu. Polka straciła pierwszą pozycję na rzecz Aryny Sabalenki. Jak się okazuje Raszynianka z o wiele lepszej strony pokazała się jako pierwsza rakieta świata. Białorusinka będzie jeszcze musiała poczekać na zwycięstwo w turnieju, jako liderka światowego rankingu, wszystko przez porażkę, jakiej doznała podczas turnieju WTA w Pekinie. Sabalenka w ćwierćfinale przegrała z Jeleną Rybakiną 2:0 (7:5;6:2). Warto zaznaczyć, że 25-latka na fotelu lidera triumfowała nieprzerwanie w zaledwie trzech spotkaniach.

Who did they lose against for the first time as world number 1? pic.twitter.com/a7kLmrm6pq— Juan Ignacio (@juanignacio_ac) October 6, 2023

Ogromna dominacja Igi Świątek! Polka zostawiła w tyle Sabalenke, a także legendy tenisa

Juan Ignacio jest znany z przedstawiania nawet najdrobniejszych statystyk w świecie tenisa. Tym razem na tapetę wziął passę zwycięstw poszczególnych liderek światowego rankingu na przestrzeni lat. Jak się okazało najlepsza w tym zestawieniu okazała się Świątek, która zanim przegrała z Alize Cornet, triumfowała w 20 meczach z rzędu. Warto zaznaczyć, że była to fantastyczna seria Świątek, która zakończyła się na 37. meczach. Dużą liczbę spotkań z rzędu wygrywały także Wiktoria Azarenka (18. WTA) - 14, Justine Henin (16) czy Tracy Austin (12), jednak jest to przepaść w porównaniu do wyczynu Polki.