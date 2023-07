Iga Świątek nigdy wcześniej tego nie zrobiła! Polska tenisistka nie miała wyjścia, musiała się na to zdecydować

Finał dla Igi Świątek? Wszystko na to wskazuje!

Iga Świątek rozpoczęła przygotowania do Wimbledonu. Polka jest uznawana za jedną z faworytek do triumfu na tych prestiżowych zawodach, ponieważ w ostatnim czasie Raszynianka wygrała w turnieju Rolanda Garrosa, a ponadto jest nadal na pozycji lidera światowego rankingu. 22-latka w finale na paryskich kortach zmierzyła się z Karoliną Muchovą i zwyciężyła z Czeszką 2:1. Świątek przed rozpoczęciem zmagań na Wimbledonie wystartowała na kortach trawiastych w Bad Homburg, gdzie bez większych problemów dotarła do półfinału, tam na nią czekała Lucia Bronzetti. Raszynianka tuż przed meczem zrezygnowała z rywalizacji, a powodem były problemy zdrowotne. Miałam niespokojną noc z powodu gorączki i możliwego zatrucia pokarmowego. Nie jestem w stanie dzisiaj wystąpić i muszę o siebie zadbać. Mam nadzieję, że wkrótce będzie dobrze - napisała polska tenisistka na Twitterze.

Nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca! Pierwszy walkower Świątek w karierze

Jak poinformował profil na Twitterze "OptaAce", Świątek nigdy się taka sytuacja nie przydarzyła przed meczem. Ostatni raz skreczowała w starciu z Jeleną Rybakiną przy stanie 2:2 w trzecim secie. Jednak nigdy wcześniej w historii Polka nie zrezygnowała przed spotkaniem. O szansach Raszynianki w turnieju Wimbledonu wypowiedziała się Barbara Schett w rozmowie z "Eurosportem". - Mam wrażenie, że Iga nie czuła się w stu procentach komfortowo ze względu na swój forhend na tej nawierzchni. Myślę, że to jej największy problem, ponieważ często była spóźniona do uderzeń - zaznaczyła Schett.

W pierwszym meczu na Wimbledonie Świątek zmierzy się z Lin Zhu. Spotkanie zaplanowane jest na 3 lipca o godzinie 12:00.