Iga Świątek przeprosiła za to, co zrobiła w paryskim hotelu. Bawiła się znakomicie! Fani zareagowali momentalnie

Iga Świątek to nie tylko królowa kortów w Paryżu. Polska tenisistka radzi sobie oczywiście znakomicie z przeciwniczkami, ale jest uwielbiana przez fanów również przez swoją pozytywną naturę. Świątek nie bez przyczyny nazywana jest królową memów! Kolejny raz pokaz tego dała tuż po wygranej z Karoliną Muchovą, gdy podczas celebracji wielkiego triumfu nagle z pucharu... spadła jej pokrywka.

Zachwyceni fani od razu żartowali z całej sytuacji w mediach społecznościowych. Teraz Świątek znów rozbawiła wszystkim. Tym razem w związku ze swoimi przeprosinami, które wystosowała pod adresem hotelu, w którym przebywała.

Iga Świątek przeprosiła hotel z Paryża za to, co zrobiła! Nie uwierzysz

Iga Świątek wielokrotnie pokazywała, że ma naprawdę interesujący humor. Polka przebywała w Paryżu w hotelu Square. Na Instagramie przeprosiła za swoje zachowanie po końcowym triumfie w Roland Garros.

- Przepraszam, że zjadłam wszystkie croissanty i że nic nie zostało dla innych gości. To był znakomity czas, dziękuję - napisała Świątek.

Fani zareagowali na tę wiadomość w wykonaniu Polki momentalnie!

- Ok, czyli teraz kupować Ci croissants na wszystkie możliwe okazję? Nie ma problemu! U nas masz to jak w banku - brzmiał jeden z komentarzy. - Tiramisu , rogaliki , ciekawe co będzie w Londynie? - żartowała pani Ewa.

