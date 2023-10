Iga Świątek sprawiła niezwykły prezent bliskiej osobie. Niezwykle wymowny gest, prawdziwe dzieło sztuki

Radwańskiej opadły ręce, gdy to zobaczyła. Obrzydliwe sceny, obok których nie mogła przejść obojętnie. Ogromna burza

Iga Świątek od dawna współpracuje z Darią Abramowicz i nie jest żadną tajemnicą, że jest ważną częścią zespołu najlepszej polskiej tenisistki. Odpowiednie zadbanie o stronę mentalną jest dla Igi Świątek bardzo ważne i najwyraźniej współpraca z Darią Abramowicz cały czas układa się bardzo dobrze, bo nic nie zapowiada, by była liderka rankingu WTA miała dokonać tu jakiejś zmiany. Teraz okazało się również, że 22-latka dała wyraz dużego uznania dla swojej współpracowniczki obdarowując ją bardzo wyjątkowym prezentem.

Daria Abramowicz dostała wyjątkowy prezent od Igi Świątek

Obecnie pieniądze nie są problemem dla Igi Świątek, więc może ona sobie pozwolić na bardzo wiele w kwestii prezentów. Nie zawsze jednak najlepszymi prezentami są te najdroższe – liczy się też inwencja i pomysł. Iga Świątek postanowiła więc podarować Darii Abramowicz coś wyjątkowego, nie stawiając jedynie na wartość pieniężną.

Jak pokazała Daria Abramowicz w mediach społecznościowych, otrzymała ona od Igi Świątek... buty! Ale nie byle jakie, bowiem jest to obuwie przygotowane przez sponsora technicznego tenisistki ON Running, ze specjalnie przygotowaną ozdobą. Na butach widnieje wyjątkowy rysunek, który pokazuje w pewnym uproszczeniu drogę do zwycięstwa i jej kolejne etapy.

Droga zaczyna się od... głowy, co jest tylko kolejnym podkreśleniem, jak przygotowanie mentalne jest dla Polki ważne, a właśnie nad tym pracuje ona z Darią Abramowicz. Psycholog udostępniła kilka zdjęć butów otrzymanych od tenisistki i opatrzyła je krótkim podpisem – Kolejny rok, kolejny prezent od Igi Świątek – napisała Abramowicz i dodała uśmiechniętą emotikonkę.

