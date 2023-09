Iga Świątek traci fotel lidera rankingu, a legenda tenisa... cieszy się z Igą. Zaskakujące słowa

US Open: Kiedy półfinał Djoković - Shelton O której godzinie gra DJoković półfinał US Open GODZINA 8.09.2023

Do zmiany liderki dojdzie już w poniedziałek. Niezależnie od końcowego wyniku finału Sabalenki z Cori Gauff. Białorusinka zostanie nową "jedynką" listy. Iga Świątek, po 75-tygodniach panowania, straci tron. Polka w mediach społecznościowych odniosła się do sprawy w sposób spokojny, a całą sytuację odebrała pozytywnie. Takie samo podejście ma Mats Wilander, siedmiokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych, a od lat ceniony ekspert Eurosportu. Szwed widzi w tym szanse na impuls dla Igi, zaznacza olbrzymie sukcesy Polki w bardzo młodym wieku.

- Myślę, że to najprawdopodobniej najlepsza sprawa, jaka mogła się jej przytrafić. Teraz jest powód, dla którego powinna ponownie zacząć pracować nad swoim tenisem i zastanawiać się, co się z nią dzieje, gdy mierzy się z tenisistkami uderzającymi piłkę bardzo mocno. Teraz nie musi się martwić o bycie numerem 1 na świecie. Iga ma rację, kiedy mówi na temat presji związanej z obroną pozycji liderki WTA. Wszyscy stajemy się trochę negatywni i rozmawiamy o obronie punktów. Myślę, że to właściwy moment, by odsunęła się od tego i popracowała trochę nad grą - wyznał Mats Wilander.