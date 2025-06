Iga Świątek w półfinale WTA w Bad Homburg! Teraz starcie z Jasmine Paolini!

Wkurzona Azarenka wykrzyczała te słowa do Igi Świątek. Zacytowali dokładnie jej słowa. Mocny zarzut

Iga Świątek i Jekaterina Aleksandrowa w ćwierćfinale turnieju w Bad Homburg zagrały ze sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to teraz 4-2 dla Polki. Ostatnio górą była Rosjanka (6:4, 6:2 w Miami Open 2024). Aleksandrowa gra agresywny tenis, uderza piłki mocno i płasko, bardzo mocno serwuje i returnuje. Dobrze też gra przy siatce. Jej styl pasuje do kortów trawiastych. Na tej nawierzchni wygrała dwa turnieje WTA. Dlatego wiadomo było, że będzie to trudny sprawdzian formy naszej gwiazdy.

Polka i Rosjanka od początku walczyły w bardzo trudnych warunkach, przy silnymi wietrze. To wpłynęła na poziom spotkania. Obie panie popełniały sporo błędów, Iga zwłaszcza dużo psuła ze strony forhendowej. Już na samym początku Świątek przełamała podanie Aleksandrowej, ale sama też straciła serwis. Potem mieliśmy kolejne przełamanie i tym razem nasza gwiazda poszła za ciosem. Zbudowała przewagę 3:1 i pilnowała jej do końca seta. Świetnie returnowała, a w trudnych momentach dobrze funkcjonował też jej serwis.

Drugi set był bardzo wyrównany. Przy stanie 6:4, 3:4 i 40-40 rozpadał się deszcz i tenisistki uciekły do szatni. Po przerwie Iga Świątek obroniła podanie. Panie zgodnie wygrywały gemy serwisowe i wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. W nim minimalnie lepsza była Iga.

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg zagra z Jasmine Paolini. Włoszka pokonała 7:5 Brazylijkę Beatriz Haddad Maię. Świątek i Paolini doskonale się znają i bardzo się lubią. Sympatyczna tenisistka z Italii ma polskie korzenie (jej babcia mieszka w Łodzi) i dobrze mówi w naszym języku. Iga i Jasmine grały ze sobą cztery razy i Świątek wygrała wszystkie te spotkania. Rok temu pokonała Paolini 6:2, 6:1 w jednostronnym finale Roland Garros. Ich ostatni mecz był bardzo zacięty - 3:6, 6:4, 6:4 pod koniec poprzedniego sezonu w finałach BJK Cup w Maladze.

Jasmine Paolini na trawie lubi grać i spisuje się na niej bardzo dobrze. Potwierdziła to rok temu, dochodząc do finału Wimbledonu, w którym uległa Barborze Krejcikovej. Przed Roland Garros Paolini wyprzedziła Igę Świątek w rankingu WTA. Obecnie Włoszka zajmuje 4. miejsce, a Polka to nr 8, ale jeżeli Iga wygra piątkowy półfinał w WTA Bad Homburg, na pewno wyprzedzi Jasmine.

Iga Świątek w Bad Homburg przekroczyła granicę 300 zwycięstw w cyklu WTA. Potrzebowała na to 372 meczów. Jak wyliczył serwis OptaAce, ostatnią zawodniczką, która tak szybko przekroczyła tę granicę była legendarna Serena Williams - 300 zwycięstw w 359 meczach. - Szczerze mówiąc, nie było to moim celem. Nawet nie wiedziałam, że jestem blisko - skomentowała swój wyczyn Iga. - To wspaniała statystyka. Mimo, że wciąż jestem młoda, mam wrażenie, że jestem w tourze już od dawna. Te liczby pokazują, jak jestem regularna w osiąganiu dobrych wyników i jestem z tego dumna. Jako dziecko nie myślałam, że coś takiego będę w stanie osiągnąć - dodała Polka.

Kiedy półfinał Świątek - Paolini? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Jasmine Paolini w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w piątek 27 czerwca. Początek półfinału Świątek - Paolini o godzinie 13. Transmisje TV z turnieju WTA w Bad Homburg na antenie Canal+ Sport 2.

