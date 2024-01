Ile zarobił Jan Zieliński Australian Open PREMIE Nagrody pieniężne w deblu i mikście

Aż nas ciarki przeszły po tym, co legenda powiedziała o Idze Świątek. Bezlitosna analiza po wpadce. Dawno nie było tak ostrej oceny

Jan Zieliński awansował do półfinału Australian Open! Polak, który wcześniej zameldował się już w ćwierćfinale debla, na australijskich kortach radzi sobie także bardzo dobrze w mikście. Wraz z Su-Wei Hsieh pokonali 6:2, 6:3 parę Nicole Melichar-Martinez/Kevin Krawietz i awansowali do półfinału gry mieszanej. Dzień wcześniej Jan Zieliński i Hugo Nys awansowali do 1/4 finału turnieju debla Australian Open. Polak i Monakijczyk, finaliści AO sprzed roku, pokonali 3:6, 6:4, 7:6(10-3) brytyjsko-holenderską parę Glasspol/Rojer. O półfinał zagrają z Niemcami Krawietzem i Puetzem.

Pula nagród w Australian Open est rekordowa - 86,5 mln dolarów australijskich czyli aż 10 mln więcej niż rok temu. Mimo to Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Jan Zieliński i inni polscy tenisiści zarobią w Melbourne... mniej niż w 2023 r. A wszystko przez... problemy australijskiej gospodarki. - Podwyższyliśmy nagrody pieniężne w każdej rundzie Australian Open, głównie w kwalifikacjach oraz w pierwszych rundach. Najlepsi gracze na świecie otrzymają odpowiednie wynagrodzenie, które pozwoli im inwestować we własne kariery - stwierdził z dumą Craig Tiley, dyrektor Australian Open.

Premie faktycznie wzrosły, ale problemem jest australijska waluta. Rok temu, kiedy zaczynał się Australian Open 2023, kurs dolara australijskiego, w którym wypłacane są nagrody w Melbourne, wynosił 3,02 zł. Potem ekonomia kraju Kangurów miała spore problemy. Do spowolnienia gospodarczego doszła rosnąca inflacja, a podwyższane stopy procentowe nie wyhamowały spadku wartości waluty. Przez 12 miesięcy dolar australijski (AUD) osłabił się tak, że jego kurs to obecnie 2,66 zł.

Dlatego mimo podwyższenia wysokości turniejowych premii (o ok. 13 proc.), w przeliczeniu na złotówki nasi tenisiści zarobią mniej niż rok temu. Dla porównania choć nagroda dla zwycięzców w singlu wzrosła z 2,975 mln do 3,15 mln AUD, w polskiej walucie zmalała z 8,98 mln do 8,38 mln.

Australian Open 2024 PREMIE w turniejach singlowych

Kurs 1 AUD – 2,66 zł

1. runda – 120 000 AUD (dolar australijski)

2. runda – 180 000

3. runda – 255 000

4. runda – 375 000

1/4 finału – 600 000

1/2 finału – 990 000

Finalista – 1 725 000

Zwycięzca – 3 150 000

Australian Open 2024 PREMIE w deblu (do podziału)

1. runda – 36 000 AUD (dolar australijski)

2. runda – 53 000

3. runda – 75 000

1/4 finału – 128 000

1/2 finału – 227 500

Finaliści – 400 000

Zwycięzcy – 730 000

Australian Open 2024 PREMIE w mikście (do podziału)