Indian Wells PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobiła Iga Świątek w Indian Wells 2024?

Iga Świątek nie skończyła nawet 23 lat, ale z turniejowych premii uzbierała już prawdziwą fortunę - aż 25,96 mln dolarów! Po turniejach w Dausze i Dubaju młoda Polka wskoczyła już na 10. miejsce na liście płac wszech czasów WTA. Na 9. pozycji jest Agnieszka Radwańska, którą Iga może wyprzedzić już po marcowych Indian Wells i Miami Open! Za wygranie turnieju WTA 1000 w Dausze i półfinał w Dubaju liderka rankingu WTA zgarnęła w sumie 682 tys. dolarów. To imponująca wypłata, ale gra o naprawdę ogromną kasę zacznie się w marcu. Indian Wells i Miami Open to imprezy rangą i prestiżem ustępujące jedynie Szlemom.

Indian Wells 2024 PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek? Ile zarobił Hurkacz?

Jeżeli chodzi o zarobki na korcie to palma pierwszeństwa wśród Polek należy wciąż do Agnieszki Radwańskiej, która w trakcie całej kariery uzbierała dokładnie 27,68 mln dolarów. Świątek z 25,96 mln dol. depcze jej już po piętach. Kto zarobił najwięcej? Oczywiście siostry Williams. Na 1. miejscu z gigantyczną przewagą jest wciąż Serena z 94,81 mln dolarów.

Dwa lata temu Iga ustrzeliła w USA "słoneczny dublet", triumfując w Indian Wells i Miami Open, ale w 2023 r. przeżyła bolesne rozczarowanie. W Kalifornii odpadła w półfinale (2:6, 2:6 z Rybakiną), doznając na dodatek groźnej kontuzji żeber, przez którą wycofała się z turnieju na Florydzie. Teraz polska dominatorka będzie chciała znów pokazać moc, a przy okazji rozbić bank!

Indian Wells Nagrody pieniężne Jakie są premie w Indian Wells 2024

Malowniczo położony kompleks Indian Wells Tennis Garden nazywany jest tenisowym rajem. Gwiazdy z kortów zgodnie nazywają go najpiękniejszą areną zmagań w tourze. Powstał w 2000 r. niedaleko Palm Springs w Kalifornii na spalonej słońcem pustyni, z której roztacza się niesamowity widok na pobliskie góry. W 2009 r. jego właścicielem został miliarder Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. To jego ogromne nakłady finansowe sprawiły, że ten tenisowy raj stał się najbardziej nowoczesnym i luksusowym kompleksem na świecie. Turniej w Indian Wells rangą i prestiżem ustępuje tylko turniejom wielkoszlemowym. Mistrzowie zgarną po 1,1 mln dolarów. Co ciekawe, pula nagród w sumie jest wyższa, ale powiększono głównie premie w pierwszych rundach. Mistrzowie zgarną mniej niż rok i dwa lata temu, kiedy zarobili 1,23 mln dolarów (2022) i 1,26 mln dol (20223). Premie w turniejach ATP i WTA (mężczyzn i kobiet) są identyczne.

I runda – 30 050 dolarów

II runda – 42 000 dol.

III runda – 59 100 dol.

IV runda – 96 955 dol.

1/4 finału – 185 000 dol.

1/2 finału – 325 000 dol.

finał - 595 000 dol.

zwycięstwo - 1 100 000 dol.

