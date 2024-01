Kiedy gra Hurkacz 4. runda Australian Open Z kim gra Hurkacz kolejny mecz

Hubert Hurkacz jest już w 4. rundzie Australian Open. Polak nie zawiódł i po świetnej grze ograł 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:3 Francuza Ugo Humberta. Wrocławianin do dobrych serwisów dołożył też świetne returny i zdominował rywala. Kolejny rywal Hurkacza to inny Francuz, Arthur Cazaux. 21-latej spisuje się w Melbourne rewelacyjnie. Po wyeliminowaniu Holgera Rune dziś ograł 6:3, 6:1, 6:1 Holendra Tallona Griekspoora.

Kiedy Hurkacz gra w 4. rundzie Australian Open Z kim gra Hurkacz następny mecz

Hubert Hurkaczi Arthur Cazaux zagrają ze sobą po raz pierwszy. Francuz ma 21 lat, nigdy nie był w Top-100 rankingu ATP. W Australian Open gra dzięki dzikiej karcie i jest prawdziwą rewelacją turnieju. W drugiej rundzie sprawił wielką sensację, wyeliminował w czterech (7:6, 6:4, 4:6, 6:3) setach słynnego Duńczyka Holgera Rune, czwartą rakietę świata.

jest pierwszym Polakiem w historii, który po raz drugi zagra w 4. rundzie Australian Open. W Melbourne zarobił już blisko milion złotych (brutto). Rok temu Hurkacz doszedł w Australian Open do 4. rundy i był to jego najlepszy do tej pory występ w tym turnieju. Do awansu do ćwierćfinału wiele nie zabrakło, bo wrocławianin przegrał po pięciu setach walki i super tie-breaku z Sebastianem Kordą 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 6:7(7-10). Teraz będzie chciał dojść jeszcze dalej. - Mam nadzieję, że w Melbourne będę mógł rozegrać dużo spotkań. To pierwszy Szlem w tym roku i ogromne wydarzenie. Zawsze chce się wypaść jak najlepiej, pracowaliśmy nad sporą ilością elementów - powiedział Hurkacz w rozmowie z Polskim Radiem.

Hurkacz - Cazaux Kiedy mecz? O której godzinie gra Hurkacz 4. runda Australian Open

Mecz Hubert Hurkacz - Arthur Cazaux w 4. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w poniedziałek 22 stycznia 2024. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Cazaux. Transmisje TV z Australian Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.