Iga Świątek jest już w ćwierćfinale US Open 2024 po zwycięstwie nad Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Polka poprawiła już wynik sprzed roku, bo w poprzedniej edycji nowojorskiego Szlema odpadła w 4. rundzie. Apetyty i ambicje Igi Świątek są jednak oczywiści dużo większe. Liderka rankingu WTA dwa lata temu wygrała US Open i teraz też wyraźnie się rozkręca w tym wymagającym turnieju rozgrywanym w trudnych dla naszej gwiazdy warunkach.

O której gra Iga Świątek jutro w ćwierćfinale US Open 2024?

Iga Świątek w ćwierćfinale US Open zagra z Jessicą Pegulą. Amerykanka potwierdziła bardzo wysoką formę, pokonując łatwo 6:4, 6:2 Rosjankę Dianę Schnaider. Pegula (nr 6 WTA) w tym sezonie miała spore problemy zdrowotne. Teraz prezentuje się znakomicie. Przed US Open wygrała turnieju WTA w Toronto, a w Cincinnati doszła do finału, w którym uległa (3:6, 5:7) Arynie Sabalence. Świątek i Pegula grały ze sobą już dziewięć razy. Bilans tej rywalizacji to 6-3 dla Polki. Ostatnio górą była Iga, która rozbiła Jess 6:1, 6:0 w finale WTA Finals 2023, a w poprzednim sezonie Świątek dwa razy uległa Peguli na szybkich kortach twardych - 2:6, 2:6 w Sydney i 2:6, 7:6, 4:6 z Montrealu. - Z Jess nigdy nie gra się łatwo. Ma trudny styl gry, więc muszę być gotowa na dłuższe wymiany i ciężką pracę na nogach. Jest świetną zawodniczką, więc na pewno będzie to duże wyzwanie - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy Iga Świątek gra ćwierćfinał US Open 2024?

Mecze Igi Świątek na US Open rozgrywane są na razie co dwa dni. Przed Polką zatem kolejny dzień przerwy. Iga Świątek mecz z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale rozegra w środę 4 września 2024. Liderka rankingu WTA w tym roku w czasie US Open mieszka w Nowym Jorku w innym hotelu niż do tej pory. Postawiła na kultowy luksusowy pięciogwiazdkowy hotel The Plaza, który znajduje się tuż obok Central Parku. Wszystko oczywiście w ramach partnerskiej umowy. Słynny hotel na Instagramie opublikował materiał wideo z Igą Świątek. "Kiedy pojawisz się w The Plaza, spodziewaj się samych asów" - brzmi hasło reklamowe. Na filmie uśmiechnięta Iga Świątek odbija w hotelowym pokoju piłkę rakietą.

Iga Świątek - Jessica Pegula Kiedy mecz? O której godzinie ćwierćfinał US Open?

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w ćwierćfinale US Open 2024 zostanie rozegrany w nocy ze środy na czwartek 4/5 września. Początek meczu Świątek - Pegula o godzinie 1 w nocy polskiego czasu. Transmisje TV z US Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i na platformie MAX.

