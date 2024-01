Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA? Plany startowe 2024 zima/wiosna

Magda Linette kusi w zmysłowej kreacji. Sukienka z dekoltem niemal po pępek. Nawet Australia nie jest tak gorąca, jak to zdjęcie

Iga Świątek kolejny turniej WTA zagra jeszcze w pierwszej połowie lutego. Przed Polką teraz turnieje WTA 1000 w Dausze i Dubaju. W tym pierwszym bronić będzie tytułu, a w tym drugim rok temu doszła do finału (porażka z Barborą Krejcikovą). Potem już marcowe turnieje w Indian Wells i Miamo Open. - Tak jak w zeszłym roku chcę teraz skupić się na ciężkiej pracy. Wtedy się zresetowałam i kolejne turnieje zagrałam dobrze. Nie ma co się załamywać. Na pewno chciałam zagrać tutaj lepiej, ale są kolejne cele i aż 11 miesięcy, żeby pokazać dobry tenis - powiedziała Iga Świątek

Kiedy Iga Świątek gra kolejny turniej WTA? Plany startowe Igi Świątek

Iga Świątek mimo szybkiej porażki w Australian Open na pewno pozostanie liderką rankingu WTA. - Mam wrażenie, że niektóre rzeczy nie funkcjonowały tak jak wcześniej, mimo, że pracowałam nad nimi tak samo. Miałam nieco spóźnione reakcje. Nie returnowałam też w tym turnieju tak dobrze jak zazwyczaj - wyliczała Iga Świątek po porażce z Lindą Noskovą. - Wiem, że zrobiłam wszystko, żeby zagrać tutaj dobrze. Pracowałam ciężko, ale może jeszcze to nie był ten rok, żeby to wszystko zaskoczyło. Niczego sobie nie zarzucam. Teraz muszę wszystko dokładnie przeanalizować, żeby zobaczyć, co poszło nie tak - dodała Polka.

Kiedy gra Iga Świątek następny turniej WTA? Jakie są jej plany startowe

WTA 1000 Doha - 11 lutego

WTA 1000 Dubaj - 18 lutego

Indian Wells - 6 marca

Miami Open - 19 marca

