Kiedy gra Iga Świątek United Cup Kiedy ćwierćfinał Polska - Chiny O której godzinie gra Iga Świątek z Qinwen Zheng

Iga Świątek i Hubert Hurkacz poznali rywali w ćwierćfinale United Cup. Polska zagra z Chińczykami, którzy zajęli 2. miejsce w grupie, ale zakwalifikowali się do 1/4 finału dzięki dobremu bilansowi. Wcześniej Świątek i Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski do ćwierćfinału United Cup, wygrywając grupę A. Najpierw rozbili 3-0 Brazylię, a potem w decydującym o pierwszym miejscu w grupie meczu pokonali 2-1 Hiszpanię. Hurkacz przegrał 6:3, 3:6, 4:6 z Alejandrem Davidovichem Fokiną, ale potem do akcji wkroczyła Iga Świątek, która rozgromiła 6:2, 6:1 Sarę Sorribes Tormo. Potem była demolka w meczu miksta. Świątek i Hurkacz zlali Hiszpanów 6:0, 6:0.

United Cup: Kiedy mecz Polska - Chiny w ćwierćfinale?

Liderzy zespołu Chin to Qinwen Zheng i Zhizhen Zhang. Ta pierwsza prezentowała ostatnio wysoką formę, a wcześniej toczyła ciężkie boje z Igą Świątek. Polka zawsze była górą. Zhang ostatnio pokonał Hurkacza w Tokio. Faworytem będą oczywiście Polacy, którzy są rozstawieni z numerem 1 i prezentują się w United Cup wspaniale. Zwycięstwo 6:0, 6:0 miksta Świątek/Hurkacz w meczu z Hiszpanią zrobił na wszystkich wielkie wrażenie. To pierwszy taki wynik w grze mieszanej od... 17 lat.

Kiedy gra Iga Świątek United Cup O której gra Iga Świątek z Qinwen Zheng

Mecz Polska - Chiny w 1/4 finału zostanie rozegrany w środę 3 stycznia. Początek meczu Polska - Chiny o godzinie 3 polskiego czasu. Najpierw mecze singlowe Hurkacz - Zhang i Świątek - Zheng, a potem mikst. Transmisja na Polsacie Sport.

Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang godz. 3

Iga Świątek - Qinwen Zheng ok. godz. 5

Świątek/Hurkacz - Zheng/Zhang ok. godz. 7

