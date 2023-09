Kiedy gra Iga Świątek US Open Świątek - Ostapenko O której godzinie gra Iga Świątek kolejny mecz 4. runda

Iga Świątek poznała rywalkę w 4. rundzie US Open! To jej zmora, nigdy z nią nie wygrała!

Iga Świątek poznała rywalkę w 4. rundzie US Open. Awansowała niej po zwycięstwie nad Kają Juvan. Iga Świątek kolejny mecz zagra z Jeleną Ostapenko. Łotyszka pokonała w trzech setach (4:6, 6:3, 6:3) Amerykankę Bernardę Perę. Mecz Iga Świątek - Jelena Ostapenko w 4. rundzie US Open zostanie rozegrany w niedzielę 3 września. Poniżej więcej informacji.

Kiedy gra Iga Świątek w 4. rundzie US Open Świątek - Ostapenko O której godzinie gra Iga Świątek

Mecz Iga Świątek - Jeleną Ostapenko w 4. rundzie US Open to starcie dwóch mistrzyń Roland Garros. Łotysza wygrała Szlema w Paryżu w 2017 r., a Polka w latach 2020, 2022 i 2023. Potężna Łotyszka to zawodniczka niezwykle chimeryczna. Potrafi wyjść na kort i psuć wszystko, przegrywając sromotnie. Ale kiedy ma dobry dzień i trafia w kort, jej niszczycielska siła jest groźna dla każdej rywalki. Iga Świątek zdążyła już się boleśnie przekonać, jak groźną i niewygodną rywalką potrafi być Łotyszka. Polka przegrała z nią wszystkie trzy mecze. To Ostapenko była ostatnią tenisistką, która pokonała Świątek przed jej niesamowitą serią 37 zwycięstw rok temu. Zrobiła to w Dubaju, wygrywając z będącą wtedy już w dobrej formie Igą 4:6, 6:1, 7:6. Wcześniej Ostapenko ograła Świątek w 2021 r. w Indian Wells (6:4, 6:3) i w 2019 r. w Birmingham (6:0, 6:2).

Iga Świątek Kiedy gra kolejny mecz 4. runda US Open Iga Świątek Z kim gra w 4. rundzie

Iga Świątek wygrała kolejny mecz w US Open, przybliżając się do obrony tytułu i pozycji numer 1 w rankingu, której może ją pozbawić Aryna Sabalenka. W spotkaniu z Kają Juban, jej bliską przyjaciółką, grała bardzo agresywnie, a jednoczenie była bardzo solidna. - Mój poziom był wysoki i nie popełniłam wielu niewymuszonych błędów - – powiedział później Iga Świątek. - Jestem zadowolona ze swojego występu i ogólnie ze sposobu, w jaki zaczęłam, a potem zachowałam dyscyplinę i nie zmieniłam swojego poziomu do końca meczu. Naprawdę chciałam się skupić na sobie i myślę, że także dlatego, że wiedziałam, że będzie mi trochę trudniej się skupić, ponieważ Kaja moją najlepszą przyjaciółką. Byłam bardziej skupiona niż zwykle. Cieszę się, że mogłam to zrobić i zachowałam się w pełni profesjonalnie - dodała Iga.

Iga Świątek - Ostapenko O której godzinie gra Iga Świątek 4. runda US Open

Mecz Iga Świątek - Jelena Ostapenko w 4. rundzie US Open zostanie rozegrany w niedzielę 3 września. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Ostapenko. Transmisje TV z US Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

Quarterfinals are on the line! pic.twitter.com/7ubC5Ax8Ms— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2023