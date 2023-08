Kiedy gra Iga Świątek WTA Cincinnati Świątek - Collins O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra pierwszy mecz w turnieju WTA w Cincinnati, a jej rywalką będzie Danielle Collins. Polka z grała z nią kilka dni temu w Montrealu i pokonała ją w 6:3, 4:6, 6:2 setach. Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w 2. rundzie turnieju w Cincinnati zostanie rozegrany w środę 16 sierpnia. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek i Danielle Collins w Cincinnati zagrają ze sobą już po raz piąty, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polki, która poza zwycięstwem w Montrealu w tym sezonie rozgromiła tę tenisistę 6:1, 6:0 w WTA Doha 2023. Wcześniej Collins pokonała Świątek 6:4, 6:1 w pamiętnym półfinale Australian Open 2022, zaskakując ją bardzo agresywną grą i potężnymi returnami. Jeszcze wcześniej nasza tenisistka wygrała z tenisistką z USA w Adelajdzie w 2021. Collins nie dokończyła spotkania z powodu kontuzji (krecz przy stanie 6:2, 3:0). Amerykanka, która wczoraj ograła 6:3, 6:1 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową, to zawodniczka niezwykle chimeryczna. Ma duże wahania formy. Kiedy ma dobry dzień, potrafi być bardzo niebezpieczna, ale potrafi też stracić zupełnie koncentrację i grać fatalnie. Ostatnio prezentowała się bardzo dobrze.

Iga Świątek w Cincinnati wzięła udział w konferencji prasowej. Dużym echem odbiły się słowa Polki na temat meczów rozrywanych bardzo późno w nocy. Jelena Rybakina po porażce w półfinale w Montrealu ostro skrytykowała władze WTA. Iga Świątek poparła ją, domagając się zmian i bardziej rozsądnego planowania meczów. - Powinniśmy bardziej skupić się na tym co jest zdrowe dla zawodniczek. A granie tak późno w nocy na pewni nie jest zdrowe - powiedziała Iga Świątek. - Rozumiem biznesową stronę, musimy dostosować się do nadawców i wszystkiego innego, ale poprosiłem WTA o dane, aby sprawdzić, czy ludzie oglądają mecze, które rozpoczynają się po 22. Nic nie dostałam, a dzięki temu łatwiej byłoby zrozumieć, czy tak późne granie ma sens – dodała Iga Świątek.

Iga Świątek w Cincinnati zdradziła, że już niedługo dostanie nowe buty perfekcyjnie dostosowane do jej stylu poruszania się po korcie. Przygotowuje je szwajcarska firma ON Running, z którą związany jest Roger Federer. Polka w marcu ogłosiła, że podpisała kontrakt z nową marką odzieżową, ale w kolejnych miesiącach wciąż grała w butach Asics, poprzedniego partnera. W Montrealu na początku trenowała w nowych butach ON, ale w turnieju wróciła do starego wypróbowanego obuwia. - Razem z ON tworzymy buty, które będą idealnie pasować do mojego stylu gry - zdradziła Iga, która na kortach twardych wykonuje dużo doślizgów, a jej podeszwy aż piszczą. - Testuję je i przekazuję im informacje zwrotne na temat tego, co możemy poprawić. Wkrótce będę już grała w butach ON - dodała.

Iga Świątek zagra w Cincinnati zaraz po turnieju w Montrealu, w z którego odpadła po porażce z Jessicą Pegulą. W Cincy rozstrzygnie się, z jakimi numerami tenisistki będą rozstawione w US Open. Iga Świątek rok temu wywalczyła tam zaledwie 105 pkt (za 1/8 finału). Za to Aryna Sabalenka, wielka rywalka Polki w wyścigu o fotel liderki rankingu WTA, doszła wtedy w Cincinnati do półfinału, więc broni aż 350 pkt. To może mieć kluczowe znacznie w walce o pozycję nr 1 w US Open, który nasza gwiazda rok temu wygrała, a Sabalenka przegrała z nią w półfinale. Iga Świątek w Montrealu znów obroniła pozycję nr 1, a wobec porażki Białorusinki już w 3. rundzie, wiadomo już, że Polka pozostanie liderką co najmniej do US Open.

Iga Świątek rok temu szybko odpadła w Cincinnati, a w czasie konferencji prasowej wywołała burzę, narzekając na piłki, którymi kobiety grały w serii amerykańskich turniejów. - Są okropne! Latają jak szalone i trudno je kontrolować - wypaliła Polka, która występ w Ohio zaczęła od zwycięstwa 6:4, 7:5 nad Amerykanką Sloane Stephens, ale w kolejnym meczu była już bezradna i uległa wyraźnie 3:6, 4:6 Madison Keys. Turniej w Cincinnati to próba generalna przed US Open. Dlatego po słabszych występach Igi Świątek (w Toronto też wtedy szybko odpadła), jej kibice mieli powody do obaw. Jednak nasza gwiazda rozkręciła się i w Nowym Jorku świeciła pełnym blaskiem, wygrywając trzeciego Szlema w karierze.

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w środę 16 sierpnia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Collins. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport. </p