Kiedy gra Linette 2. runda US Open Linette - Brady O której godzinie gra Linette kolejny mecz

Kiedy gra Linette 2. ruda US Open Linette - Brady O której godzinie gra Linette kolejny mecz

US Open

Magda Linette Kiedy gra kolejny mecz 2. runda US Open. Magda Linette jest już w 2. rundzie US Open, a jej kolejna rywalka to Amerykanka Jennifer Brady. Forma tenisistki z Poznania była dużą niewiadomą, bo zmagała się ostatnio z kontuzjami i przegrała w kiepskim stylu kilka meczów. Na szczęście pierwszy mecz Magdy Linette w US Open pokazał, że wysoka forma wróciła w idealnym momencie. Jennifer Brady zajmuje dopiero 368. miejsce, ale to bardzo mocna zawodniczka, a jej niska pozycja jest efektem problemów z kontuzjami i długiej przerwy w grze. Sprawdź, kiedy gra Linette 2 runda US Open. O której gra Linette kolejny mecz.