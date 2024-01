Kiedy gra Sabalenka Australian Open Sabalenka - Anisimova O której godzinie gra Sabalenka 4. runda

Przykre wieści w sprawie Igi Świątek. Niechlubne osiągniecie najlepszej rakiety na świecie. Patrzy się na to ze smutkiem

Mecz Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova to hit 4. rundy Australian Open. Białorusinka po klęskach Igi Świątek, Jeleny Rybakiny i innych tenisistek z czołówki rankingu jest zdecydowaną faworytką do triumfu w Melbourne. Sabalenka w pierwszych trzech rundach miała łatwe rywalki, ale trzeba przyznać, że wyglądała w tych spotkaniach znakomicie. Łesię Curenko zlała 6:0, 6:0.

Kiedy gra Sabalenka Australian Open O której mecz Sabalenka - Anisimova

Aryna Sabalenka w meczu z Amandą Anisimovą będzie faworytką, ale to może być dla niej ciężkie spotkanie. Tenisistka z USA odbudowała formę po kolejnych problemach ze zdrowiem. I co bardzo ważne, ma wyraźnie patent na Sabalenkę. Panie grały pięć razy. Bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Anisimovej. Ostatni raz jednak grały dość dawno temu, w 2022 r. w Rzymie. Na wolnej mącze wygrała Sabalenka 4:6, 6:3, 6:2.

Sabalenka - Anisimova O której godzinie gra Sabalenka Australian Open

Mecz Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova w 4. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w niedzielę 21 stycznia. Początek spotkania po godzinie 3 w nocy polskiego czasu. Transmisja TV na Eurosporcie 1 lub 2.