Kiedy Hurkacz gra finał ATP Szanghaj O której i Z kim gra Hurkacz rywal w finale

Hubert Hurkacz Kiedy finał ATP w Szanghaju? Hubert Hurkacz zara w finale turnieju ATP w Szanghaju, do którego awansował po zwycięstwie nad Amerykaninem Sebastianem Kordą. To wielki sukces Polaka. Prestiżowy turniej w Szanghaju to zawody rangi ATP Masters 1000, jedne z największych w tourze. Hurkacz już raz wygrał imprezę tej rangi - Miami Open. Teraz ma szansę na kolejny wielki triumf. Kiedy gra Hurkacz w finale ATP Szanghaj? Finał zostanie rozegrany w niedzielę 15 października. Z kim zagra Hurkacz w finale? Rywala pozna po drugim półfinale, w którym zagrają Andrej Rublow i Grigor Dimitrow.