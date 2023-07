Kiedy i o której gra Sabalenka mecz dzisiaj Wimbledon Kiedy i o której gra Rybakina mecz dzisiaj? 4.07.2023

Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina zaczynają walkę w Wimbledonie. Rywalką Sabalenki jest Węgierka Panna Udvardy, a Jelena Rybakina zagra z Shelby Rogers, podopieczną trenera Piotra Sierzputowskiego, byłego trenera Igi Świątek. Sprawdź o której grają Sabalenka i Rybakina.

Wimbledon: O której gra Sabalenka? O której gra Rybakina?

Aryna Sabalenka znów staje przed szansą na dogonienie Igi Świątek w rankingu. Białorusinka musi dojść co najmniej do finału, żeby mieć szansę zostać nowym numerem 1. Jeżeli Iga Świątek dojdzie do ćwierćfinału, Sabalenka będzie musiała wygrać cały turniej. Jeszcze przed pierwszym meczem białoruska gwiazda podpadła mediom, odmawiając odpowiedzi na pytania dotyczące polityki. Przed Wimbledonem szybko odpadła z rozgrywanego na trawie turnieju w Berlinie. W Londynie Sabalenka trenowały razem, przygotowując się do turnieju, a potem zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie.

Rybakina O której gra mecz dzisiaj Wimbledon Sabalenka O której gra mecz dzisiaj

Jelena Rybakina w Wimbledonie broni tytułu, ale dużą niewiadomą jest jej forma. Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu wycofała się z Roland Garros z powodu silnej infejci. Wirus na długo osłabił jej organizm. - Jestem alergiczką i w tym okresie mój układ odpornościowy jest osłabiony. Dlatego ta infekcja była tak silna - tłumaczyła Rybakina, która przyznaje, że przez chorobę przygotowywała się krócej do turnieju niż chciała. - Mam nadzieję, że z meczu na mecz będę się rozkręcać - dodaje.

Kiedy gra Sabalenka o której mecz Wimbledon Kiedy gra Rybakina o której mecz

Mecz Aryna Sabalenka - Panna Udvardy w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany we wtorek 4 lipca 2023. Początek meczu Sabalenka - Udvardy ok. godziny 18-19 (trzeci mecz od godz. 14.30 po jednym meczu kobiet i jednym mężczyzn). Mecz Jelena Rybakina - Shelby Rogers w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany we wtorek 4 lipca 2023. Początek meczu Rybakina - Rogera o godzinie 14.30. Transmisje TV z Wimbledonu na antenie Polsatu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.