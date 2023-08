Koniec marzeń Magdy Linette. Szybko odpadła z US Open. Trzysetowy bój z Amerykanką

Linette - Brady TV Transmisja NA ŻYWO US Open Gdzie oglądać mecz Linette - Brady STREAM ONLINE LIVE 30.08.2023

28-letnia Brady, która zmagała się z kontuzją kolana, w światowym rankingu jest obecnie dopiero 433. Jednak dwa lata temu, po porażce w finale Australian Open, zajmowała 13. pozycję. Linette wygrała z nią w 2018 roku w pierwszej rundzie Australian Open, ale w czterech kolejnych konfrontacjach górą była Brady.

W pierwszym secie Amerykanka szybko przejęła inicjatywę, po kilku minutach prowadziła 3:0. Brady dominowała na korcie i oddała Linette tylko jednego gema. W drugiej partii Polka poprawiła grę. Od stanu 2:2 Linette wygrała cztery gemy z rzędu i doprowadziła do remisu. Brady zdołała jednak wyjść z kryzysu.

Decydujący set wyrównany był tylko na samym początku. Od wyniku 1:1 Amerykanka odskoczyła na 4:1 i już nie dała się dogonić. Linette co prawda odrobiła jedno przełamanie na 2:4, ale po chwili znów ją zawiódł serwis. Następnie Brady zamknęła spotkanie przy swoim podaniu wykorzystując drugą piłkę meczową. Linette po raz dziewiąty znalazła się w głównej drabince US Open. Tylko raz - w 2020 roku - udało jej się przebrnąć do 3. rundy. Porażka Linette oznacza, że z polskich singlistek pozostała już tylko broniąca tytułu Iga świątek. Kilka godzin wcześniej odpadła bowiem Magdalena Fręch.

