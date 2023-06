Kyrgios wyśmiewa finał z udziałem Świątek i Muchovej. Ta reakcja mówi wszystko, ogromne oburzenie

Iga Świątek przeprosiła za to, co zrobiła w paryskim hotelu. Bawiła się znakomicie! Fani zareagowali momentalnie

Finały oraz półfinały u mężczyzn oraz kobiet w Rolandzie Garrosie w 2023 roku były wyraźnie odmienne. Spotkania panów były raczej jednostronne, jedynie Alcaraz w wybitny sposób stawiał się Djokoviciovi w walce o finał, ale po odniesieniu kontuzji nie był w stanie jakkolwiek rywalizować. Z kolei u kobiet wyglądało to zgoła inaczej – Karolina Muchova zaserwowała prawdziwe thrillery najpierw w meczu z Sabalenką, a potem w finale ze Świątek. Emocje dostarczone przez kobiety doceniała już po finale pań Rennae Stubbs, czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w deblu. Wielkie oburzenie wywołała natomiast reakcja Nicka Krygiosa na wypowiedź Australijki.

Czeskie media grzmią po reakcji Kyrgiosa

– Nie mówcie mi, że kobiecy tenis jest nudny! Półfinały były lepsze, ale dopiero finał jest fantastyczny! Tak, drugi set Alcaraza z Djokoviciem był niesamowity, ale reszta była nudna. A mecz Ruuda ze Zverevem dopiero był okropny. Dzięki Bogu za panie! – napisała Stubbs na Twitterze po finale Świątek – Muchova. Kyrgios skomentował to emotkami... roześmianej do łez buźki. Australijka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. – Nick, powiedz mi, czy się mylę? – napisała, ale w odpowiedzi tenisista odpowiedział taką samą roześmianą emotką.

Jego reakcja jasno daje do zrozumienia, że mimo braku większych emocji w półfinałach mężczyzn i tak bardziej doceniał on ich grę od spotkań kobiet. To oburzyło przede wszystkim czeskie media, które były zachwycone postawą swojej reprezentantki. – Sztuka Muchovej urzekła świat, ale szydzi z niej Nick Kyrgios. Australijczyk wywołał poruszenie, jak to ma w zwyczaju, śmiejąc się z takich wniosków. Odpowiedział na tweet Stubbs prześmiewczym emotikonem. Ale ona najwyraźniej nie rozumiała, co było śmiesznego w jej opinii. Szukała odpowiedzi. Ale z Kyrgios znowu prowokacyjnie wysłał ten sam symbol – napisał dziennik „Blesk”.