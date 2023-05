Legenda wskazuje, jak pokonać Igę Świątek. Rywalki muszą przygotować się na kluczową rzecz

Iga Świątek bardzo pechowo odpadła z rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie broniła tytułu. Polka odniosła kontuzję w meczu z Jeleną Rybakiną i nie dość, że straciła szansę na obronę trofeum, to pod znakiem zapytania stanął jej występ w Rolandzie Garrosie, w którym także triumfowała przed rokiem. Polka obecnie zajmuje pierwszą pozycję w rankingu WTA, ale jeśli nie zajdzie daleko w tegorocznym wielkoszlemowym turnieju w Paryżu, to straci dużo punktów, na co czeka Aryna Sabalenka, która rok temu nie poradziła sobie tam tak dobrze. Niewiele jest obecnie zawodniczek, które potrafią grać przeciwko Polce. Innym podpowiada Nicole Pratt, olimpijka z Syndey oraz Aten.

Była tenisistka wskazuje, jak można pokonać Igę Świątek

50-letnia była zawodniczka bardzo chwali Igę Świątek za jej grę i dotychczasowe dokonania. – W tej chwili poprzeczką dla innych jest Iga, a takiej dominacji jak w 2022 r. nie widzieliśmy od dawna. Na bycie "jedynką" rankingu złożyła się m.in. konsekwencja w wynikach na przestrzeni czasu. Wykazuje się nią tydzień w tydzień, a ma także okresy, w których całkowicie dominuje i wygrywa mecz za meczem. W pewnym momencie osiąga się taką spójność. W ciągu ostatnich kilku lat konsekwencja zawodniczek na szczycie, wygrywających turnieje, nie istniała. Od czasów Igi to się zmieniło. Teraz widzimy to u Sabalenki, wygrywa i będzie to robić przez jakiś czas. To samo dotyczy Rybakiny – mówi Nicole Pratt, cytowana przez oficjalną stronę Australian Open.

W dalszej części wypowiedzi podpowiada, co potrzebne jest, do pokonania Igi Świątek. Wskazuje przede wszystkim na mentalne przygotowanie. – Zawodniczki zadają sobie pytanie: jak wygrać z Igą? Bo to ona jest standardem. Trzeba poradzić sobie z jej fizycznością, a także z tym, co jest w stanie zrobić z piłką z dalekiego dystansu. Może nagle przejść w wymianie do ataku, podczas gdy była w obronie. Tenisistka musi więc być na to gotowa psychicznie, ponieważ przeciwko większości innych zawodniczek w takich sytuacjach piłka nie wraca na drugą stronę kortu. Myślę też o nieustępliwości Polki. Termin, którego używam, to "dbanie o interesy". We wszystkim co robi jest pilność – tłumaczy była tenisistka.